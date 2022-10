QNAP QTS 5.0.1, aggiornate i vostri NAS con la nuova versione del software

QNAP, azienda specializzata nel settore dell'archiviazione di rete, ha ufficialmente rilasciato il sistema operativo NAS QTS 5.0.1. La nuova versione pone l'accento sulla sicurezza, migliorando la protezione dei dati e, al tempo stesso, la comodità d'uso nell'utilizzo giornaliero.

Tra le novità introdotte sono ora presenti: la rimozione sicura di un disco RAID, il supporto al protocollo Windows Search per le cartelle condivise sul NAS e il supporto per il SED enterprise (Self-Encrypting Drives). QQTS 5.0.1 permette ora ai NAS QNAP, basati su architettura ARM e x86, di supportare anche il file system exFAT, offrendo così maggior compatibilità per il collegamento e il trasferimento dei file tra dispositivi.

“Nell’era dell’informazione, il trasferimento efficiente dei dati e la condivisione dei file devono tenere conto dei problemi di sicurezza e affidabilità. Questo è stato l’obiettivo di QNAP durante lo sviluppo del sistema operativo QTS” ha dichiarato Sam Lin, Product Manager di QNAP, che aggiunge “QNAP ha instillato standard di sicurezza più severi e funzionalità di gestione granulare per aiutare le aziende e gli individui a gestire con sicurezza i propri dati salvaguardando allo stesso tempo le risorse digitali e mitigando le crescenti minacce alla sicurezza.”

Di seguito le novità della nuova versione riportate in dettaglio:

Sostituzione dei dischi RAID in caso di malfunzionamento : è possibile cambiare in qualsiasi momento un disco (SSD o HDD) utilizzato in configurazione RAID, nel caso in cui vengano rilevati degli errori o ci siano dei malfunzionamenti. In questo modo, non sarà più necessario ricreare la configurazione RAID.

: è possibile cambiare in qualsiasi momento un disco (SSD o HDD) utilizzato in configurazione RAID, nel caso in cui vengano rilevati degli errori o ci siano dei malfunzionamenti. In questo modo, non sarà più necessario ricreare la configurazione RAID. Supporto al file system exFAT sui sistemi NAS ARM e x86 : exFAT supporta una dimensione massima di 16EB ed è ottimizzato per l'archiviazione flash, accelerando il trasferimento e la condivisione di grandi quantità di file multimediali.

: exFAT supporta una dimensione massima di 16EB ed è ottimizzato per l'archiviazione flash, accelerando il trasferimento e la condivisione di grandi quantità di file multimediali. Velocità di trasferimento migliorate per l'accesso e la crittografia SMB : QTS 5.0.1 supporta l’accelerazione hardware AES-NI per migliorare l’efficienza di accesso e crittografia/decrittografia dei dati tramite SMB 3.0 (Server Message Block), il quale offre velocità di trasferimento fino a 5 volte più rapide rispetto all'accelerazione hardware AES-NI. Ciò incrementa ulteriormente la sicurezza del sistema insieme alle prestazioni.

: QTS 5.0.1 supporta l’accelerazione hardware AES-NI per migliorare l’efficienza di accesso e crittografia/decrittografia dei dati tramite SMB 3.0 (Server Message Block), il quale offre velocità di trasferimento fino a 5 volte più rapide rispetto all'accelerazione hardware AES-NI. Ciò incrementa ulteriormente la sicurezza del sistema insieme alle prestazioni. Supporto per Windows Search Protocol (WSP) per le cartelle condivise montate:

QTS 5.0.1 ora supporta Microsoft WSP, che si affida al protocollo SMB. In questo modo è possibile cercare fra le cartelle condivise in un'unità SMB collegata al NAS.

QTS 5.0.1 ora supporta Microsoft WSP, che si affida al protocollo SMB. In questo modo è possibile cercare fra le cartelle condivise in un'unità SMB collegata al NAS. Supporto per SED (Self-Encrypting Drives) enterprise: Oltre a TCG-OPAL, QTS 5.0.1 supporta HDD e SSD compatibili con SED enterprise di tipo TCG. Gli utenti possono sfruttare la crittografia integrata delle unità per una maggior protezione dei dati, senza la necessità di impegnare ulteriori risorse di sistema o dover disporre di altro software. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per quelle organizzazioni che archiviano informazioni strettamente riservate, come il settore pubblico, quello sanitario o finanziario.