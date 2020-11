PS5 supera di quattro volte le vendite di Xbox Series X in Giappone

Nei giorni immediatamente successivi al lancio PS5 ha surclassato Xbox Series X /S a livello di vendite sul territorio giapponese, con ben 118,000 unità contro le 21,000 delle console next-gen di Microsoft. Ciononostante, va sottolineato che le due Xbox sono comunque andate sold out.

Entrambe, anche grazie al forte impatto mediatico, hanno creato una certa eccitazione tra i gamer di tutto il mondo, testimoniata dalla forte domanda del pubblico che ha portato ad un rapido sold out sia per Xbox Series X/S che per PS5.

Stando a quanto indicato dai ricercatori della rivista giapponese Famitsu, i numeri sopra indicati fanno riferimento alle rispettive finestre di lancio delle due console, ovvero dal 12 al 15 novembre per PS5 e dal 10 al 15 novembre per le due Xbox.

Famitsu ha anche aggiunto che, al momento, Spider-Man: Miles Morales è il gioco più venduto per PS5 in Giappone con ben 18,640 unità, mentre al secondo posto troviamo Demon Soul con 18,607 copie vendute.

Va tenuto presente che questi numeri, come indicato, fanno riferimento al solo mercato giapponese, e che nel resto del mondo per ora non si hanno cifre di riferimento.

PS5 è disponibile in Giappone e altri paesi dal 12 novembre, mentre Xbox Series X e Series S sono state lanciate globalmente il 10 novembre.

Anche se le vendite di Xbox Series X/S in Giappone, almeno sulla carta, non sembrano impressionanti, Famitsu afferma che le console Microsoft sono sold out su tutto il territorio nazionale..

La rivista scrive anche che le Xbox sono introvabili al momento, e se la situazione non cambierà in tempi brevi i venditori dovranno optare per un sistema di vendita a sorteggio.

Demon's Souls has sold 18.607 copiesFamitsu also reports Xbox Series X and S being sold out in Japan, forcing retailers to conduct lottery sales(Also, from what I can see, there is no split available re: XSX and XSS sales)November 18, 2020

Ma come si confronta la situazione attuale con la prima settimana di lancio delle console della precedente generazione?

In Giappone, PS4 ha venduto oltre 300,000 unità nei due giorni successivi al lancio nel 2014, nettamente di più rispetto ai numeri ottenuti da PS5. Tenete a mente che siamo nel bel mezzo di una pandemia globale, il che senza dubbio condiziona negativamente la produzione e di conseguenza la disponibilità di unità a livello globale.

Microsoft, d’altro canto, ha lanciato Xbox One in Giappone nel settembre 2014 vendendo 23,562 console nella prima settimana, poche di più rispetto a Xbox Series X/S.

Tuttavia siamo all’inizio del nuovo ciclo per le console next-gen e solo il tempo potrà dirci chi riuscirà a spuntarla.