PS5, Sony brevetta la ricarica wireless per il controller

Secondo quanto mostrato da un nuovo brevetto, Sony potrebbe includere la ricarica wireless tra le funzionalità del nuovo controller della PS5.

Il brevetto in questione , scoperto da Saqib Mansoor del sito SegmentNext, è chiamato “Adattatore per ricarica wireless con alcuni comandi compatibile con controller per videogiochi”. Lo schema sembra proprio mostrare un adattatore in grado di collegarsi al controller che, accoppiato ad una base di ricarica wireless, può ricaricare induttivamente la batteria del pad.

Il brevetto è corredato da immagini che mostrano un dispositivo molto simile al controller DualShock, con un accessorio collegato sul retro che permette di essere posizionato su una base di ricarica wireless.

La ricarica wireless è una delle migliori funzionalità presenti negli smartphone più recenti, come il Samsung Galaxy S20 , ed è un ottimo modo per ricaricare i dispositivi senza dover andare alla ricerca dei vari cavi.

Se Sony sta davvero pensando di produrre un accessorio di questo tipo per il controller della PS5, di sicuro sarà molto gradito poiché significherebbe che basterà appoggiare il controller sulla base di ricarica per evitare di ritrovarsi senza batteria durante una sessione di gioco.

Accessorio a clip

Ovviamente, solo perché abbiamo scoperto un brevetto che mostra questa tecnologia, non significa che la vedremo immediatamente al lancio della PS5, verso la fine del 2020. Le compagnie depositano molti brevetti che non verranno mai prodotti ma, se effettivamente questo accessorio vedrà la luce, sarà sicuramente un’aggiunta rilevante al fine di comparare PS5 e Xbox Series X , e ovviamente i loro relativi controller.

Inoltre, il fatto che si tratti di una accessorio a clip, e non di un dispositivo integrato nel controller stesso, è oltremodo interessante. Significa, infatti, che non andrà ad incrementare il prezzo di base del controller ma sarà un optional solo per coloro i quali siano effettivamente interessati a questa tecnologia.

Sony ha già prodotto accessori simili a questo per i controller DualShock, come ad esempio il Playstation Back Button , che aggiunge pulsanti e funzioni aggiuntive al controller DualShock della PlayStation 4 .

In effetti il brevetto sembra suggerire che l’accessorio per la ricarica wireless comprenda anche dei pulsanti extra e altre funzionalità. È forse questo che il PlayStation Back Button avrebbe dovuto essere, prima che Sony rimuovesse la funzione di ricarica wireless?

Probabilmente ne sapremo di più quando Sony rivelerà nuovi dettagli riguardo PS5.

