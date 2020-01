PS5, marchio registrato in Svizzera: presentazione sempre più vicina

La data di lancio di PS5 si avvicina ed ora ci sono prove che suggeriscono l’imminenza di un evento per il lancio della console.

LetsGoDigital ha individuato una richiesta per la registrazione del marchio per PlayStation 5, presentata in Svizzera questa settimana da Sony Interactive Entertainment. La richiesta copre tutto ciò che ti aspetteresti da una console, inclusi hardware, periferiche e software di gioco.

Nelle note per la domanda di marchio c’è anche una rivendicazione di priorità per il marchio depositato molto prima in Giamaica, datata 3 ottobre 2019. È prassi comune per un'azienda depositare prima i propri marchi in nazioni come la Giamaica, che non elencano prontamente le domande nel database di ricerca online, a dimostrazione del fatto che Sony sta consolidando da tempo i suoi piani per PS5.

Il lancio di PS5 è imminente?

Si sta verificando un allineamento astrale per la console di prossima generazione di Sony: con l'hardware legalmente protetto, può iniziare a promuoverla sul serio prima che sia in vendita.

Siamo quindi più vicini a un evento di lancio per PS5? Il passare del tempo significa che sì, certo, lo siamo - ma siamo più vicini alla conferma di una data? Non ci sono notizie ufficiali da parte di Sony a riguardo.

Ma ciò non ha impedito alla mente collettiva di Internet di tentare di giocare a fare Sherlock Holmes: la settimana scorsa è comparso un thread su Reddit i cui partecipanti credevano di aver trovato prove sufficienti per rintracciare una location di New York City per l'evento di lancio e la data del 29 febbraio. Avevamo i nostri dubbi, ma con le operazioni di Sony che prendono velocità, prima o poi la compagnia dovrà mostrare la sua mano.