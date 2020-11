PS5, gli utenti segnalano problemi tecnici per la modalità riposo

La modalità riposo di PS5 è una funzione molto comoda che consente ai giocatori di riprendere il gioco esattamente da dove viene interrotto ma, al momento, sta portando più problemi che benefici.

Numerosi utenti che hanno utilizzato la funzione PS5 segnalano infatti problemi tecnici tra cui crash di sistema, cancellazione dei dati salvati o. peggio ancora. la rottura della console, anche se quest’ultimo caso non è ancora stato verificato.

Durante i nostri test non abbiamo incontrato alcun problema usando la modalità riposo di PS5, tuttavia il malfunzionamento sembra verificarsi in base al gioco che viene messo in "standby". Titoli come Marvel’s Spider-Man Remastered e Godfall sembrano particolarmente soggetti al problema, ma anche Demon’s Souls rientra nella lista dei giochi a rischio crash.

Seems like putting a PS5 into rest mode while Spider-Man Remastered is running crashes the whole system, forcing that "repair your external drive" process when you start back up. At least that's how it's been for me the few times I've done that today.November 11, 2020

Put my PS5 into rest mode, and when I booted it up, the console had completely shut off, and lost 2 hours of progress in Demon’s Souls (including the Tower Knight fight), and there was an error syncing my cloud save. I’m not mad.November 14, 2020

La buona notizia è che, poche ore fa, Sony ha rilasciato un aggiornamento firmware per PS5 che dovrebbe “migliorare le prestazioni del sistema”.

La patch pesa 866MB, e arriva giusto in tempo per il lancio globale di PS5 previsto per domani, 19 novembre.

Scorte limitate

Sfortunatamente è ancora molto difficile trovare una PS5 in vendita per chi non è riuscito ad accedere ai pre ordini di settembre. Sony ha assicurato che sta facendo del suo meglio per soddisfare la domanda ma, al contempo, ha ammesso che probabilmente ci saranno problemi di magazzino nei prossimi mesi.

Sarà possibile trovare delle PS5 in vendita durante il Black Friday? Alcuni venditori esteri come Best Buy, ad esempio, hanno garantito che ci saranno un certo numero di console acquistabili online, e che probabilmente ce ne saranno altre prima di natale. Non abbiamo certezze su cosa accadrà in Italia ma prevediamo che ci saranno delle console in vendita, seppur in numero limitato.

Tornando a PS5, durante i test per la nostra recensione siamo rimasti davvero impressionati dalla console next-gen di Sony, in particolare dal sistema innovativo introdotto con il controller DualSense. A questo si aggiunge una buon catalogo di titoli presenti al lancio che rendono la console molto appetibile, quindi ci auguriamo che torni presto sugli scaffali e che non si porti dietro i problemi visti sulle console circolate finora.

