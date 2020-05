Problemi di audio con videolezioni e meeting online? Risolveteli con questo microfono scontato

Negli ultimi mesi decine di migliaia di persone si sono trovate a lavorare da casa, e ancora più studenti hanno cominciato a fare videolezioni tramite Zoom, Microsoft Teams, Skype o altre applicazioni simili.

Per questa ragione moltissime persone hanno deciso di procurarsi una delle migliori webcam in commercio, e si sono attivati per cercare una webcam a buon prezzo.

Solo che a volte la qualità del microfono non è adeguata, che si tratti appunto di una webcam esterna o del microfono integrato nel computer portatile. Ed ecco che si comincia a pensare a prendere un microfono: una spesa in più non del tutto necessaria, ma che sembra sempre più interessante via via che le videochiamate diventano parte della nostra quotidianità.

Ecco perché l'offerta eBay di oggi, un microfono a soli 13 euro, è particolarmente interessante.

È un dispositivo accessibile e potrebbe tornarvi utile anche al termine della quarantena. Ovviamente, può essere usato per molti scopi: gaming, chat, e produzione di video. Dispone di un comodo treppiede e lo si può collegare a una miriade di dispositivi grazie allo spinotto da 3,5mm.

Il venditore è affidabile, exsensa è uno store italiano con un feedback positivo del 100% su migliaia di ordini.

Microfono a condensatore a 13 euro su eBay Cercate un microfono accessibile con cui lavorare da casa o giocare? Bene, questo prodotto, sebbene costi poco, è adeguato all'utilizzo dell'utente medio. Potete anche usarlo per il karaoke, ma non vi promettiamo nulla, in questo caso. È dotato di un comodo treppiede e si collega ai dispositivi mediante il classico spinotto da 3,5mm. Potrete inserirlo nel portatile, nel monitor, nel controller quando giocate con la console, insomma è compatibile con la maggior parte dei dispositivi che utilizzerete. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte.Vedi offerta

In definitiva, se cercate un microfono a un prezzo contenuto e non avete particolari esigenze questo prodotto potrebbe rivelarsi un best buy, in caso contrario avrete fino a 30 giorni per restituirlo pagando le spese di spedizione.