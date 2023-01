Presto guardare i film Marvel nel giusto ordine sarà un gioco da ragazzi

Tracciare una linea temporale e collegare le trame di tutti i film Marvel usciti finora è un'impresa ardua, anche per chi ha letto i fumetti.

Noi ci abbiamo provato con il nostro articolo dedicato a come vedere i film Marvel in ordine cronologico e di uscita, ma presto potrebbe esserci un modo molto più semplice per ricomporre il puzzle.

Dopo anni di teorie controverse e tentativi disperati, a breve uscirà un libro che spiega in modo dettagliato la linea temporale del Marvel Cinematic Universe (MCU).

La guida visiva intitolata semplicemente "Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline" stabilirà la collocazione di ogni film Marvel e di ogni serie TV Disney Plus nella linea temporale del MCU. Il libro Official Timeline arriverà sugli scaffali dei negozi digitali e fisici nel settembre 2023.

Stando a quanto riportato sul sito Marvel.com (Si apre in una nuova scheda), il libro sarà la fonte numero uno sia per i fan che per i registi e aiuterà gli appassionati del MCU a "unire i puntini e capire veramente la rete di interconnessioni" tra i numerosi film e serie TV dedicati all'Universo Marvel.

Inoltre, la guida risponderà alle più grandi domande dei fan sul MCU ora che la Saga del Multiverso - che comprende la Fase 4, la Fase 5 e la Fase 6 - è iniziata. Finalmente saremo in grado di capire con precisione cosa è successo finora nel MCU, dove è successo e, cosa più importante, quando sono avvenuti gli eventi.

(Image credit: Marvel Studios)

Fino all'uscita di Avengers: Endgame nell'aprile 2019, la linea temporale del MCU era estremamente facile da seguire. Gli eventi della saga cinematografica della Marvel, iniziata con Iron Man del 2008, si sono svolti in ordine cronologico, a parte un paio di film, come Captain America (ambientato nel 1942) e Captain Marvel (ambientato negli anni '90). Ciò significava che i fan potevano seguire la narrazione generale del MCU in tempo reale, poiché la storia di ogni film si svolgeva nell'anno in cui era ambientato.

Endgame ha stravolto tutto. L'ultimo film degli Avengers è saltato di cinque anni nel futuro rispetto al suo predecessore - Avengers: Infinity War - il che significa che Endgame si svolge nel 2023. Da allora, tutti i film e le serie televisive del MCU lanciati al cinema o su Disney Plus sono diventati difficili da collocare nella linea temporale.

Grazie ai commenti di produttori, sceneggiatori e registi, alcuni progetti, come WandaVision e Spider-Man: No Way Home, hanno trovato il loro posto nella linea temporale della Marvel. Altri, invece, non sono così ovvi.

Serie televisive come Loki esistono in uno spazio al di fuori della linea temporale principale, mentre produzioni come Ms Marvel non hanno ricevuto una collocazione ufficiale nella linea temporale. Persino la co-creatrice/produttrice di Ms Marvel, Sana Amanat, non ha saputo dire quale sia la collocazione del suo show.

Fortunatamente, il libro Marvel è destinato a svelare la collocazione temporale di tutti i film e le serie TV, o almeno di quelli usciti finora.

Analisi: Nuovi problemi all'orizzonte

(Image credit: Marvel Studios)

Il problema principale è che, anche dopo l'arrivo del libro, sarà comunque impossibile (o molto difficile) collocare i film e le serie della Fase 5 e della Fase 6 nella timeline del MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà il via alla prossima fase della Saga del Multiverso il prossimo 17 febbraio. Successivamente, Guardiani della Galassia 3 e The Marvels usciranno nelle sale rispettivamente il 5 maggio e il 28 luglio.

Nel frattempo, Secret Invasion, la seconda stagione di Loki e Ironheart debutteranno su Disney Plus nel corso dell'anno. Se a questi titoli aggiungiamo il resto della Fase 5 e l'imminente Fase 6, ci troviamo praticamente punto e a capo. La Marvel pubblicherà un secondo volume per spiegare dove si collocano i film e gli show della Fase 5 e della Fase 6? Lo speriamo, ma per ora non ci sono indizi in tal senso.

Per fortuna il libro ci dirà (o almeno dovrebbe) se i film e gli spettacoli non Marvel Studios fanno effettivamente parte del Marvel Cinematic Universe. Le serie televisive Marvel di Netflix, disponibili per lo streaming completo su Disney Plus, e l'Universo Spider-Man di Sony si incrociano con il MCU, in particolare con Daredevil e Spider-Man.

She-Hulk: Attorney at Law ha suggerito che il Daredevil del MCU è la stessa versione di quello visto su Netflix, il che renderebbe la serie Netflix di Daredevil canonica nel MCU. Venom e Morbius potrebbero rientrare nei piani del MCU, in particolare con il cameo del primo in No Way Home e l'incontro del secondo con Vulture del MCU nel suo film live-action da solista.

Acquisteremo una copia del libro non appena sarà disponibile e saremo felici di condividere con voi le nostre riflessioni, sperando di poter dare una panoramica più chiara sul MCU anche a coloro che non avranno voglia di leggero.