Portatili Lenovo 2023, i migliori Lenovo Yoga del momento

Lenovo ha appena presentato l'aggiornamento delle sue serie di laptop per la creatività: Lenovo Pro Slim 9i, Lenovo Slim Pro 7, Lenovo Slim 7i e Yoga 7.

Sono portatili che cercano di unire grande potenza di calcolo a un design moderno e un peso contenuto, e alcuni modelli centrano l'obiettivo particolarmente bene. Per quel poco che abbiamo potuto vedere finora, i nuovi modelli Lenovo sono candidati perfetti per dare una bella rimescolata alle nostre classifiche, come quella dei migliori portatili e quella delle migliori workstation mobile.

Lenovo Slim Pro 9i

Il Lenovo Slim Pro 9i è il modello di punta di questa linea, uno dei migliori Ultrabook in circolazione sia per il prezzo che per le specifiche tecniche. È disponibile in due versioni: da 14,5 pollici e quello da 16 pollici. Entrambi possono essere equipaggiati con CPU Intel Core i9-13905H o Intel Core i7-13705H, mentre il modello da 14,5 pollici può essere equipaggiato con Intel Core i5-13505H. E se avete bisogno di tonnellate di memoria e di spazio di archiviazione, potete dotare il vostro portatile di un massimo di 64 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Tra le opzioni, si arriva alla grafia Nvidia RTX 4070.

Offre un display 3K (3072x1920) all'avanguardia con una frequenza compresa tra 120 e 165 Hz e una luminosità di 400 o 1.200 nit a seconda che si acquisti la versione LCD o mini LED.

Il display presenta inoltre un errore Delta E<1, 100% sRGB, 100% Adobe RGB e una tripla gamma di colori del 100% P3 - significa che un'alta fedeltà cromatica e che è adatto anche alla grafica professionale.

La tastiera è stata rivista con tasti a piattello da 1,5 mm e tasti con rivestimento antigrasso per evitare l'accumulo di olio e sporco. Il software, come Lenovo X Power2 che migliora la velocità e le prestazioni dell'editing video, o Lenovo AI Engine+ che regola le prestazioni in base alle esigenze per risparmiare la batteria.

Lo Yoga Pro 9i (16", 8) e (14,5", 8) partirà da 1899 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da maggio 2023

Lenovo Slim Pro 7 e Slim 7i

Esiste anche una versione più economica, chiamata Lenovo Slim Pro 7, con CPU AMD. Oltre alla CPU AMD Ryzen R7-7840HS, monta una GPU GeForce RTX 4050, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria. Il display da 15,6 pollici arriva a 3K (3072x1920) ed è dotato di tutte le altre caratteristiche dello Slim Pro 9i.

Il fulcro di questa macchina è un solido sistema di ventilazione che mantiene il sistema silenzioso e fresco. Inoltre, è un portatile sottile e leggero, con un peso inferiore a 1,5 Kg e uno spessore di 0,6 pollici.

Ancora più sottile e leggero è lo Yoga Slim 7i, dotato di una CPU Intel Core i7-1360P, una GPU Intel Iris, fino a 16 G di RAM a doppio canale e fino a 1 TB di storage. Il display è un OLED da 14 pollici FHD+ (1920x1200), con 400 nit di luminosità, 100% DCI-P3, Dolby Vision e certificazione TÜV Low Blue Light. Con un peso di 1,3 Kg e uno spessore di 1,5 cm, questo portatile è pensato per i creativi in movimento.

Lo Yoga Pro 7i (14,5") e Yoga Pro 7 (14,5") partirà da 1299 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia da maggio 2023.

Lenovo Yoga 7i and 7

Infine, abbiamo tre versioni della serie Yoga di Lenovo: lo Yoga 7i da 16 pollici, lo Yoga 7 da 16 pollici e lo Yoga 7i da 14 pollici. Si tratta di computer portatili 2-in-1, che rendono ancora più comoda la trasformazione in tablet.

Sia lo Yoga 7i da 16 che quello da 14 pollici sono dotati di una CPU Intel Core i7 - U15 di 13a generazione, una GPU Intel Iris Xe, fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e fino a 1 TB di storage. Lo Yoga 7 è dotato di CPU AMD Ryzen 7000U R7/R5 e GPU UMA. Questa è la vera linea economica per i creativi, quindi le specifiche sono mantenute ragionevoli e al massimo abbiamo un OLED da 2,8K (2880 x 1800).

Lo Yoga 7i (14") e (16") partirà da 1399 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia da aprile 2023