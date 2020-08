PlayStation Now: centinaia di titoli a soli 42 euro

PlayStation Now | 42 euro su Mediaworld PlayStation Now è il servizio di streaming di Sony e offre un enorme catalogo con molti titoli AAA: da Watch Dogs 2 a Street Fighter 5, da Batman Arkham Origins a Fallout 4, da Lords of the Fallen a Mafia III e così via. Non vi basta? Sappiate che potrete anche rivivere molti dei grandi classici PlayStation 3 e PlayStation 2. Per usufruire del vastissimo catalogo, non dovete far altro che comprare l'abbonamento e riscattare il codice sul vostro account PlayStation.

Perché acquistare un abbonamento Play Station Now? Perché consente di giocare in streaming o in locale/offline (su console), a centinaia di titoli, dai classici PlayStation 2 alle grandi esclusive Sony.

Per gli utenti con una PS4 quest'offerta è ottima, poiché permette loro di scaricare i videogiochi e giocarli offline, evitando così i problemi legati alla qualità della connessione internet. Se desiderate divertirvi con una moltitudine di titoli e senza spendere molti soldi, non dovreste farvi sfuggire questa promozione.

Come per ogni piattaforma di streaming, la qualità del gameplay dipenderà dalla velocità della connessione. Tuttavia, se avete intenzione di giocare con un PC o in streaming, sappiate che il titolo girerà a una risoluzione massima di 720 pixel e che l'audio sarà solo stereo.

In altre parole, vi conviene usufruire della promozione solo se avete una PS4 o una PS4 Pro. Il catalogo viene ciclicamente rinnovato, quindi alcuni titoli saranno usufruibili solo per un periodo limitato (che dura però almeno un mese).

Ghost of Tsushima

La versione fisica di Ghost of Tsushima è in vendita su eBay a 57,90 euro. Amate i titoli action-adventure? Vi intriga l'idea di "affettare" i vostri avversari con una katana? Bene, perché Ghost of Tsushima vi permetterà di vivere una fantastica storia di guerra, basata su fatti realmente accaduti, che vi regalerà decine di ore di puro divertimento.

È uno dei titoli migliori della sua generazione e vanta qualche interessante chicca, come il nuovo sistema di navigazione ambientale.

The Last of Us Part 2

La versione fisica di The Last of Us Part 2 è in vendita a 47,90 euro su eBay. Si tratta di un'esclusiva Sony e di uno dei titoli più affascinanti e controversi degli ultimi anni. È un titolo action-adventure che fa della narrazione il suo cavallo di battaglia e che porterà i giocatori a vedere Ellie sotto una nuova luce.

Il videogioco non è adatto ai minorenni e avrà un forte impatto emotivo su coloro che hanno giocato il primo capitolo.

God of War

La versione fisica di God of War è in vendita su Mediaworld a 20 euro. Nei panni del semidio Kratos, vivrete è un'epica avventura ispirata alla mitologia norrena.

È un titolo action-adventure con qualche spunto GDR, nonché un'esclusiva Sony. Se avete amato la furia di Kratos nell'antica Grecia, non lasciatevi sfuggire questo videogame, che vi offrirà una nuova prospettiva sull'ammazzadei, ora padre di Atreus.