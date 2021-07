Pixel 6 XL o Pixel 6 Pro? Google si lascia sfuggire il nome del top di gamma

C'è un dibattito che riguarda il nome scelto da Google per la variante di fascia alta del prossimo Google Pixel 6.

Alcuni sostengono che si chiamerà Pixel 6 Pro, altri affermano che Google continuerà a usare la nomenclatura XL giù vista in passato, altri ancora sono convinti che non ci sarà un modello di fascia alta (come successo con Pixel 5).

Al momento, l'ipotesi più quotata rimane 'Google Pixel 6 XL', soprattutto dopo che Google ha fatto riferimento allo smartphone utilizzando questo nome.

Proprio in queste ore, l'azienda sta tenendo una conferenza dedicata agli sviluppatori di giochi mobile e, come segnalato da XDA Developers, tra i documenti distribuiti ai partecipanti ce n'è uno che cita chiaramente i prossimi Pixel 6 e Pixel 6 XL, prendendoli come esempio.

Nel modulo si chiedeva quali dispositivi "dovranno subire un ridimensionamento del backbuffer (e.g. Pixel 6, Pixel 6 XL, etc)", anche se in seguito il documento è stato modificato con la rimozione dei contenuti tra parentesi.

Del resto, il fatto che fossero indicati questi due nomi è un buon indizio. In teoria il redattore del documento divulgato da Google dovrebbe sapere che gli smartphone non sono ancora in commercio, e siamo certi non possa trattarsi di un errore di battitura. Forse i nomi sono stati inclusi per errore, e il fatto che il modulo sia stato modificato in un secondo momento per rimuoverli avvalora questa ipotesi.

Se c'è una cosa certa, è che Google non avrebbe mai indicato dei nomi "errati" in un documento ufficiale. Se non ci fosse stato alcun Pixel 6 XL in arrivo, o si fosse chiamato Pixel 6 Pro, non avremmo visto nessun riferimento a Pixel 6 XL nel documento.

Detto questo possiamo supporre che il prossimo smartphone top di casa Google si chiamerà Pixel 6 XL e arriverà insieme alla variante standard. Non abbiamo ancora alcuna idea sulla data di lancio, sul prezzo e sulle specifiche di entrambi i modelli.

Siamo certi che riusciremo a dirvi di più nei prossimi mesi che precederanno il lancio dei nuovi Pixel.

E se ci fosse anche una variante 'Pro'?

Google Pixel 6 Pro live shot spotted, reveals curved display, unique dual-tone design#Google #Pixel6Pro #Pixel6https://t.co/lGSs9B35bR pic.twitter.com/2KP4PD2hJjJuly 12, 2021 See more

Anche se 'Pixel 6 XL' sembra una certezza, un leak segnalato da GizmoChina mostra alcune immagini di uno smartphone che viene indicato come "Pixel 6 Pro".

Si tratta di scatti reali, non di render, che ritraggono uno smartphone dall'aspetto premium che ricorda molto a Xiaomi Mi 11 Ultra.

Il presunto Pixel 6 Pro ha un grande schermo con bordi curvi, un intaglio per la fotocamera frontale posto in alto al centro dello schermo, tre grandi fotocamere posteriori tra cui una lente periscopica, e una colorazione bitonale con un retro bianco e pesca. Nelle immagini si notano anche delle schermate che sembrano quelle di Android 12.

GizmoChina sostiene che le immagini mostrino la scritta 'Made in the US' sul retro dello smartphone, anche se i precedenti Pixel non sono stati prodotti negli Stati Uniti.

Potrebbe trattarsi di una scelta che riguarda solo il nuovo top di gamma Google, o di una prova che le immagini sono artefatte.