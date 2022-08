OVHcloud, forte aumento dei prezzi all'orizzonte

Di che si tratta? OVHcloud aumenterà del 10% il prezzo di tutti i suoi servizi

OVHcloud aumenterà del 10% il prezzo di tutti i suoi servizi Perché è importante? È un segno tangibile degli effetti dell'inflazione globale

Il servizio di web hosting OVHcloud aumenterà in modo significativo i propri prezzi in risposta all'inflazione, un trend seguito già da altre aziende del settore.

Attraverso un post sul blog (opens in new tab), il fondatore dell'azienda Octave Klaba e il CEO Michael Paulin spiegano come l'inflazione globale abbia avuto un impatto notevole su tutti i settori professionali, inclusi quelli digitali.

Di conseguenza, OVHcloud (opens in new tab) aumenterà il prezzo di vari servizi di hosting, fra cui bare metal, server e VPS, incluse le soluzioni di cloud pubblico e privato. Tale aumento è pari al 10% e sarà in vigore a partire dal 1° dicembre 2022.

L'aumento dei prezzi di OVHcloud

I due autori del post sostengono che la copertura per l'approvvigionamento energetico di OVHcloud volge al termine quest'anno e, di conseguenza, l'azienda di web e cloud hosting dovrà iniziare ad acquistare energia a un prezzo superiore.

Nella seconda metà del 2021, l'UE ha registrato un aumento significativo dei prezzi energetici all'ingrosso, il cui fattore principale è da ricercarsi nell'aumento della domanda globale, in coincidenza con la fase di uscita dalla pandemia di Covid-19 nella maggior parte dei Paesi.

Anche l'invasione russa dell'Ucraina ha avuto un impatto significativo sul prezzo dell'energia, poiché la Russia è uno degli attori principali nei mercati energetici globali, nonché uno dei primi tre produttori di greggio al mondo, insieme ad Arabia Saudita e Stati Uniti.

Ulteriori dettagli di questo aumento dei prezzi verranno divulgati nelle prossime settimane, ma sia Klaba che Paulin hanno confermato che i rincari riguarderanno tutti i servizi di OVHcloud collegati direttamente al consumo di elettricità delle relative infrastrutture.

I servizi OVHcloud nuovi ed esistenti aumenteranno di prezzo entro la fine dell'anno.

Klaba e Paulin affermano che i clienti beneficiano già dai risparmi determinati dalle soluzioni a efficienza energetica come il raffreddamento ad acqua e la reversibilità.

"Queste nuove pressioni determinate dall'inflazione non cambiano i nostri obiettivi: servire al meglio i clienti e offrire totale libertà nell'uso avanzato dei nostri servizi e infrastrutture tramite la proposta di ulteriori innovazioni", dichiarano i due.

