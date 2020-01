Oppo smartwatch, sembra proprio un Apple Watch

Oppo avewva già annunciato che avrebbe fatto la sua mossa nel mondo dei werable e oggi abbiamo avuto un primo assaggio di come sarà il suo nuovo smartwatch.

Il vicepresidente di Oppo ha condiviso un primo rendering dello smartwatch, finora senza nome, sul social network cinese Weibo, che potete vedere sopra. Non abbiamo ancora notizie sulle specifiche tecniche o sul prezzo del dispositivo, ma possiamo già dare uno sguardo al design!

Sembra molto simile alla serie Watch di Apple, con quadrante quadrato e bordi curvi. Anche il cinturino sembra simile ai classici in silicone inclusi con un Apple Watch.

Possiamo vedere chiaramente che ci sono due pulsanti sul lato destro del dispositivo. Non sappiamo cosa ci potrebbe essere sul lato sinistro, ma probabilmente potremmo trovare una corona.

Sembra che ci sia un foro tra i due pulsanti, potrebbe essere un microfono, ma al momento non è chiaro quali funzionalità ci verranno offerte.

Probabilmente Oppo sarà al Mobile World Congress di febbraio e potrebbe essere lì che vedremo l'azienda svelare ufficialmente il suo nuovo smartwatch.

Il display dell'orologio nel rendering indica "Ven 06" e il prossimo mese in cui il 6 cade di venerdì è marzo. Potrebbe esserci stata indirettamente svelata la data di uscita del nuovo werable di Oppo? Non lo sapremo se non prima di un paio di settimane.

