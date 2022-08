Oppo Reno 8 series, l’appuntamento è per il 31 agosto a Parigi

Oppo è una fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device e già all’inizio del 2022 aveva presentato la serie Oppo Reno 7, una famiglia di smartphone di fascia media particolarmente orientati all’imaging.

Adesso l’azienda è pronta per lanciare la serie Reno 8 di nuova generazione, che sembra voler alzare ancora una volta l’asticella della qualità fotografica in condizioni di scarsa luminosità, e capace di offrire la registrazione di video nitidi e dettagliati anche nelle condizioni di illuminazione più infelici. Tutto questo sarà reso possibile dal nuovo processore neurale (NPU) MariSilicon X, sviluppato per la prima volta internamente da Oppo.

Per la presentazione è stata scelta la città di Parigi, un luogo simbolo per Oppo, che nel 2018 aveva visto presso il museo del Louvre lo sbarco in Europa dell’azienda con la rivoluzionaria serie Find X. Oppo ritorna quindi dopo 4 anni per promuovere la serie Reno 8, con il primo lancio offline dopo anni di annunci online.

Oltre alla serie Reno 8, OPPO lancerà in Europa anche una serie di prodotti IoT, tra cui l’atteso tablet OPPO Pad Air.

L’appuntamento è quindi per il 31 agosto a partire dalle ore 14.30 CET e sarà possibile seguirlo sul Canale ufficiale Youtube di Oppo.