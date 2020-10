Oppo Flash Charge è la tecnologia che ricarica lo smartphone in 20 minuti

La ricarica rapida è un'importante caratteristica che i produttori di smartphone non devono sottovalutare, e Oppo ha infatti appena annunciato la sua nuova tecnologia che porterà a breve sui futuri smartphone.

Si tratta di una nuova ricarica rapida da 125 W, ed è una tecnologia che sarà disponibile solo su alcuni degli smartphone Oppo. Ci aspettiamo di vedere questo tipo di tecnologia sulla serie Oppo Reno 5 o Oppo Find X3.

Al momento non è chiaro quali dispositivi saranno in grado di sfruttare questa tecnologia, che permetterà di ricaricare gli smartphone Oppo con una velocità ancora maggiore di quella precedente.

In una dimostrazione di Oppo il caricabatterie è stato in grado di ricaricare un dispositivo con una batteria da 4.000 mAh da zero al 41% in soli 5 minuti.

È stato quindi in grado di concludere la ricarica completa in meno di 20 minuti, e questo ha permesso di ricaricare l'intero telefono in pochissimo tempo. L'ultimo top di gamma dell'azienda, Oppo Find X2 Pro , è dotato di una batteria da 4.260 mAh, le stessa capacità di batteria dello smartphone preso in considerazione.

Solo 20 minuti

Oppo ha anche presentato la sua nuova tecnologia Air VOOC da 65 W che promette una velocità di ricarica wireless migliore di quelle che abbiamo visto finora da altri produttori.

Le statistiche non sono ovviamente impressionanti come la ricarica rapida standard, ma questa tecnologia wireless è stata in grado di caricare completamente uno smartphone da 4.000 mAh in circa 30 minuti. I vari test sono stati eseguiti direttamente da Oppo e potrebbero non corrispondere esattamente ai risultati nella vita reale.

Questo annuncio di Oppo arriva quando uno dei suoi rivali cinesi, Realme, ha rivelato la possibilità della tecnologia di ricarica rapida da 120 W, e anche altri marchi come Vivo e Xiaomi hanno mostrato velocità di ricarica superiori a 100 W in passato.

Non è chiaro se questo livello di velocità di ricarica significhi che la batteria all'interno del telefono si degradi più rapidamente. Dovremo aspettare fino a quando Oppo includerà effettivamente la tecnologia su un dispositivo reale per vedere come la sua batteria durerà nel tempo.