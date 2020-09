Onward sarà presto disponibile su Disney Plus

Onward, il recente film d'animazione prodotto da Pixar, è già disponibile su Disney Plus US e si prepara ad arrivare in Inghilterra il prossimo 2 ottobre. La notizia fa contenti anche gli abbonati italiani, che presto potranno godersi la visione in streaming su Disney Plus.

In Onward Chris Pratt e Tom Holland vestono i panni di due elfi impegnati in un viaggio attraverso una versione fantasy del continente americano, in cui magia e modernità coesistono perfettamente. Gli adolescenti dovranno affrontare insidie di ogni genere per completare la magia di resurrezione grazie alla quale potranno conoscere il defunto padre, con loro dall’inizio del viaggio anche se “solo per metà”. Per ora non si hanno certezze sulla data di uscita italiana, anche se la notizia dell'arrivo su Disney Plus UK fa ben sperare.

Manca poco, ma non sappiamo quanto

Nonostante il film sia stato proposto su Disney Plus US nel mese di marzo, l'azienda ha deciso di posticiparne l'uscita europea a causa del lockdown. Molti fan si aspettavano che il film uscisse in un secondo momento con la formula on-demand, mentre Disney ha deciso a sorpresa di proporlo al cinema.

Al contrario, di recente Disney ha proposto ai suoi utenti l'accesso in anteprima al film live action di Mulan, per il quale (oltre all’abbonamento al servizio) è richiesto il pagamento di €21,99. Ovviamente trattandosi di un film già presente al cinema, Onward verrà proposto in forma gratuita, quindi non rimane che attendere l'annuncio ufficiale di Disney.