OnePlus Z: spuntano su Twitter altri indizi sul nuovo smartphone economico

Abbiamo sentito numerose voci in merito a OnePlus Z (o OnePlus Nord), suggerendo che lo smartphone potrebbe essere in lavorazione. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un modello economico di OnePlus e l’azienda sembra si stia preparando a presentare qualcosa, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale.

In un post su Twitter, Pete Lau (CEO di OnePlus) ha condiviso un'immagine del logo dell’azienda in una tonalità blu, insieme alle parole "chi è pronto per qualcosa di nuovo?”

Il post suggerisce chiaramente che OnePlus sta lavorando a qualcosa di nuovo e il logo blu potrebbe essere un'ulteriore indicazione in merito alla colorazione di questo dispositivo.

Who's ready for something new from @oneplus? 😎 #NewBeginnings pic.twitter.com/EOCiJZVrTUJune 22, 2020

Carl Pei, co-fondatore dell'azienda, ha anche recentemente twittato "è di nuovo ora di smuovere le acque" insieme allo stesso hashtag #NewBeginnings.

Niente di tutto questo si riferisce necessariamente a OnePlus Z, ma essendo quest’ultimo il prodotto più chiacchierato dell'azienda in questo momento è probabile che i tweet parlino proprio di questo smartphone. Oltre a suggerire l’esistenza stessa di OnePlus Z, queste indiscrezioni indicano che lo smartphone potrebbe arrivare presto in un'elegante tonalità blu.

Ad esempio, l’hashtag “NewBeginnings” potrebbe essere un indizio del fatto che OnePlus stia tornando agli inizi, quando presentava smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, e questo si collegherebbe alle voci secondo cui OnePlus Z potrebbe essere un modello più economico.

Tuttavia, le parole “nuovo inizio” suggeriscono un cambiamento rilevante, che potrebbe riferirsi anche alla denominazione dello smartphone. OnePlus di solito utilizza numeri e lettere per indicare un proprio prodotto. Queste al momento sono solo speculazioni, ma con così tanti teaser ci aspettiamo di conoscere presto la verità.