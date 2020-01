OnePlus svela Optimized Charging, la nuova funzione di ricarica intelligente della batteria

OnePlus ha annunciato che i propri smartphone supporteranno una nuova funzionalità di ricarica della batteria, che porterà a un miglioramento dell’autonomia. L’opzione, chiamata Optimized Charging, consentirà una sincronizzazione tra il processo di ricarica e il ciclo di sonno dell’utente durante la notte.

Optimized Charging caricherà inizialmente la batteria dello smartphone fino all’80%, per poi sospendere temporaneamente la fase di ricarica. Il dispositivo resterà dunque collegato al caricabatterie per tutta la notte, monitorando l’attività di sonno dell’utente. La ricarica riprenderà nei 100 minuti che precederanno il suono della sveglia al mattino o l’orario del primo evento programmato. In questo modo, l’utente avrà a disposizione il massimo della carica per affrontare al meglio la nuova giornata.

OnePlus ha affermato che lo smartphone sarà in grado di acquisire diverse informazioni sul ciclo di sonno e veglia dell’utente, in modo da poterle utilizzare nel processo di ricarica intelligente. Tale soluzione avrà anche lo scopo di ridurre al minimo il tempo di collegamento tra caricabatterie e smartphone con uno stato di carica del 100%, fattore che potrebbe influire negativamente sulla durata a lungo termine della batteria.

Come attivare OnePlus Optimized Charging?

Vi basterà recarvi in Impostazioni > Batteria > Optimized Charging (Ricarica ottimizzata) per fare in modo che il vostro smartphone inizi a monitorare la vostra routine quotidiana e, di conseguenza, gestire al meglio il processo di ricarica della batteria. Inoltre, un’icona personalizzata in alto vi segnalerà lo stato di attivazione di Optimized Charging.

Qualora vogliate disabilitare la ricarica ottimizzata e proseguire con quella classica, dovrete semplicemente scorrere il dito verso il basso sullo schermo, in modo da visualizzare la barra delle notifiche e poter cliccare sull’opzione “Continua ricarica”.

Ecco una breve guida per attivare Optimized Charging:

Accedere al menu Impostazioni

Selezionare la voce Batteria

Settare Optimized Charging su ON

In futuro, OnePlus continuerà a sviluppare la tecnologia di ricarica intelligente per migliorare la capacità degli smartphone di rilevare i cicli di sonno dell’utente in casi non ordinari, come, ad esempio, in presenza di un cambio di fuso orario o stravolgimenti nella routine di tutti giorni.

Allo stato attuale non è chiaro quali modelli di smartphone supporteranno la funzione Optimized Charging. Tuttavia, OnePlus ha sempre avuto un occhio di riguardo per i dispositivi che non sono considerati top di gamma, quindi crediamo che l’aggiornamento potrebbe riguardare un’ampia fascia di smartphone.