OnePlus 7T: si dice che la serie verrà presentata il 10 ottobre in Europa

Il OnePlus 7 Pro è stato uno dei migliori top di gamma del 2019. Come ci si poteva aspettare, è in arrivo la variante ''T'' con specifiche potenziate e altri piccoli miglioramenti. A giudicare dalle ultime indiscrezioni la data di presentazione sarà il 26 settembre.

I dispositivi 'T' di OnePlus sono sempre stati presentati a metà ottobre. Considerato ciò, l'uscita a fine settembre suona un po' inusuale. Inoltre, il divulgatore Ishan Agarwal suggerisce che il OnePlus 7T verrà presentato prima in India per poi arrivare per gli altri Paesi nelle settimane successive. Il keynote avrà luogo nella capitale, a Nuova Delhi.

OnePlus 7T: specifiche

#OnePlus7T and 7T Pro launching on 26 Sep in DelhiOP7T Info:-8+128GB & 8+256GB, Frosted Silver & Haze Blue-6.55" 2K Super AMOLED 90hz Display with Smaller Notch-SD855+-3800mAH Battery-48MP+16MP+12MP Camera, 16MP Front, 960FPS 10 Sec. SlowMo, Wide Angle Video and Nightscape pic.twitter.com/0LWK8uLcG9August 29, 2019

La variante economica e il successore del OnePlus 7 sarà probabilmente alimentata dal tanto atteso processore Snapdragon 855 Plus. La RAM sarà da 8 GB e la memoria interna UFS 3.0 da 128 GB.

La batteria dovrebbe essere più potente, da 3.800 mAh, e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 20 W. Altri cambiamenti per quanto riguarda l'hardware includono due nuove varianti nei colori, e le nuove tonalità si chiameranno Frosted Silver e Haze Blue.

Il OnePlus 7 ha una fotocamera principale da 48 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Secondo alcune indiscrezioni il OnePlus 7T avrà una fotocamera migliore, con tre lenti e un teleobiettivo. L'alloggio della fotocamera sarà di forma circolare, e questo è uno dei cambiamenti nel design più evidenti per questa nuova generazione. La fotocamera sarà in grado di girare video in slow-motion a 960 fps e avrà le modalità per scattare foto al buio, per i ritratti e per girare video video con il grandangolo.

Il cambiamento migliore del OnePlus 7T sarà il display. Le indiscrezioni infatti suggeriscono che avrà un nuovo display Super AMOLED QHD+ da 6.55'' con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un notch più piccolo. Si tratta di un bel cambiamento rispetto al modesto display FHD+ da 6.4'' e frequenza di aggiornamento a 60 Hz del OnePlus 7.

OnePlus 7 Pro (Image credit: TechRadar)

Questi miglioramenti mettono il OnePlus 7T su un livello molto vicino a quello del OnePlus 7 Pro, il che potrebbe significare un aumento di prezzo.

La serie OnePlus 7 è sempre stata considerata quella con i dispositivi Android tra i più veloci grazie a componenti di fascia alta e il sistema operativo OxygenOS ottimizzato. La serie OnePlus 7T continuerà ad essere molto amata e manca solo un mese alla data di presentazione ufficiale, durante la quale scopriremo tutti i dettagli.