OnePlus 7T non uscirà il 15 ottobre

The OnePlus 7 Pro

Per un po' è circolata una voce di corridoio secondo cui il OnePlus 7T sarebbe uscito il 15 ottobre, ma TechRadar può confermare che questa previsione era falsa.

Una fonte ci ha confermato che l'azienda cinese non farà uscire il suo nuovo smartphone il 15 ottobre, ma non è stata in grado di confermare quando, o perfino se, verrà lanciato sul mercato.

Il report originale era frutto delle informazioni fornite a Max J, uno specialista per quanto riguarda i leak in tema smartphone. TechRadar aveva riportato la notizia, ma ora possiamo confermare che era basata su informazioni false.

OnePlus ha fatto uscire le varianti T dei propri telefoni ad ottobre oppure novembre di ogni anno da quando è stato annunciato il OnePlus 3T a novembre 2016.

Ci aspettiamo che l'azienda introduca due smartphone chiamati OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, che probabilmente avranno un design simile a quelli lanciati all'inizio di quest'anno.

Entrambi dovrebbero avere lo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 855 che abbiamo già visto su OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro, ma al momento non abbiamo notizie sulle specifiche dei possibili nuovi modelli.

Vi faremo sapere la vera data di lancio non appena sarà annunciata.