Offerta VPN: risparmia il 73% su una delle migliori VPN in circolazione

Pensavate di dover attendere il Black Friday per usufruire dei migliori sconti e delle ultime offerte? Gli “sconti digitali” proposti da IPVanish potrebbero dimostrarvi il contrario. L’azienda sta offrendo uno sconto del 73% sul piano annuale grazie al quale, spendendo circa 3€, potrete portarvi a casa il servizio VPN per 12 mesi.

Non solo si tratta di un prezzo incredibilmente basso se paragonato a servizi simili, ma anche di una delle VPN più popolari che attualmente occupa il secondo posto nella classifica complessiva dei migliori VPN del 2019.

Abbiamo testato e recensito centinaia di VPN presenti sul web e IPVanish si è dimostrata tra le migliori, mantenendo saldamente la seconda posizione in classifica. Non solo è in grado di sbloccare Netflix (ideale per tutti gli spettatori che desiderano accedere a più contenuti) ma ha server in oltre 75 paesi, oltre 1.300 accessi anonimi e molto altro ancora.

Lo sconto si riferisce al piano annuale, ergo i prossimi 12 mesi di sicurezza informatica verranno forniti ad un prezzo ridotto. Potrete approfittare di una delle migliori offerte VPN sul mercato disponibile fino a lunedì 2 dicembre, quindi sbrigatevi prima che sia troppo tardi.

Non siete certi che sia la VPN che fa al caso vostro? Date un’occhiata alla nostra guida sui migliori servizi VPN .

IPVanish VPN | 73% off | 12 months | $3.25 a month

Stabilmente al secondo posto nella classifica di TechRadar, IPVanish è disponibile per la maggior parte degli utenti in quanto supporta una vasta gamma di piattaforme tra cui Windows, Mac, Android, iOS, e Fire TV. Supporta anche il P2P, il che significa che sarete in grado di scaricare da una località vicina assicurandovi la migliore velocità possibile. In caso aveste dubbi o domande, l’azienda offre un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il pagamento va effettuato in anticipo, comprende tutti i servizi e ammonta ad un totale di 39$.

IPVanish è un prodotto valido?

In poche parole, sì! IPVanish è una VPN valida che protegge la navigazione in rete, assicura un’ottima velocità e possiede un livello di privacy elevato per garantire la vostra sicurezza informatica grazie alla funzione “Zero Logging”. Un log è tutto ciò che può essere ricollegato alla vostra identità, ergo una politica zero logging vi permette di navigare e utilizzare i servizi streaming liberamente e in modo anonimo. Se la sicurezza online è la vostra preoccupazione principale quando scegliete la VPN, IPVanish potrebbe fare al caso vostro.

IPVanish supporta inoltre fino a 10 dispositivi connessi contemporaneamente e, a differenza della maggior parte delle VPN in commercio, questi non devono necessariamente appartenere al proprietario dell'account. Possono essere collegati dispositivi di altri membri della famiglia, del proprio partner o di un amico con un unico account. In questo modo, invece di creare account multipli, è possibile risparmiare effettuando una spesa condivisa.

Per una recensione più approfondita puoi far riferimento alla nostra recensione dedicata a IPVanish .

Cosa si può fare con IPVanish?

Una VPN o VIrtual Private Network consente di navigare su internet in modo sicuro e di bypassare i contenuti geo-limitati. Se per esempio si vuole vedere un film o una serie Netflix soggetta a geo-limitazioni (visibile solo in alcuni paesi), è possibile accedervi dalla propria posizione grazie al servizio VPN. La VPN cambia il vostro indirizzo IP in modo che il dispositivo che state utilizzando risulti connesso da un’altra posizione geografica.

Oltre a bypassare i contenuti geo-limitati la VPN è fondamentale per la vostra sicurezza durante la navigazione, motivo per il quale si tratta di un servizio molto popolare. Una VPN utilizza tecnologie crittografiche che consentono di navigare in modo anonimo. Se siete preoccupati per la vostra sicurezza informatica l’acquisto di una VPN potrebbe quindi rappresentare la scelta ideale.