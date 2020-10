Nvidia RTX 3070 arriva tra pochissimo, ma sparirà entro qualche minuto

Nvidia RTX 3070 a brevissimo verrà messa in vendita, e noi abbiamo già sentito delle voci piuttosto preoccupanti riguardo lo stock limitato. Il rivenditore statunitense Newegg ha confermato le nostre paure.

Newegg ha twittato che la quantità di stock sarà migliore rispetto alla RTX 3080 e RTX 3090 al momento del lancio, soprattutto considerando il fatto che la data è stata posticipata da Nvidia apposta per fare in modo che si ripetesse una situazione spiacevole. Le cose però non si prospettano così rosee.

🚨PSA: Tomorrow at 6am PT, we'll be releasing the @NVIDIAGeForce RTX 3070 video cards. We will have more inventory than previous 30 series launches, but do anticipate it to sell out in minutes. https://t.co/kV5Wu68JSZ 1/7 pic.twitter.com/VMURWfvl4uOctober 29, 2020

Come potete vedere dal tweet qui sopra, Newegg prevede che le scorte della RTX 3070 si esauriranno nel giro di pochi minuti. Ancora una volta, sembra che chi è interessato ad acquistarne una dovrà essere pronto nel momento esatto del lancio e pregare di essere uno tra i (pochi) fortunati che se ne aggiudicheranno una.

In un altro tweet, Newegg ha chiarito che "le scorte della 3070 sono superiori rispetto a quelle della 3080 e 3090 al lancio, ma comunque limitate rispetto all'elevatissima domanda".

Il rivenditore aggiunge che "le misure di protezione contro i bot verranno impiegate in maniera massiccia al momento del lancio. Al debutto della 3080 siamo riusciti a bloccare l'azione di decine di milioni di bot, e una situazione simile si ripeterà anche oggi".

È stato anche imposto il limite di una sola RTX 3070 acquistabile per cliente durante le prime 48 ore, e chiunque individui qualche bagarino rivendere le GPU è caldamente invitato a segnalarli.

Questo è quanto sappiamo al momento. Newegg è solo uno dei tanti rivenditori esistenti, ma è uno tra i più importanti negli USA, quindi queste indiscrezioni possono darci una previsione piuttosto accurata della situazione generale.

Attenzione con il refresh

Per chiunque sia intenzionato ad acquistare una RTX 3070, Newegg avvisa di fare attenzione con il refresh della pagina, per non rischiare di ricevere lo stesso trattamento di un bot.

In precedenza avevamo sentito voci e pareri piuttosto discordanti riguardo lo stock della RTX 3070. Ci sono state previsioni piuttosto ottimistiche, ma ora sembra che la situazione sia più problematica del previsto, considerando anche i commenti di Newegg. Qualunque sia la quantità riservata per i fan da Nvidia, sarà piuttosto difficile procurarsi una delle nuove schede grafiche Nvidia fino al 2021, e probabilmente sarà lo stesso per la RTX 3070.

Naturalmente, uno stock sufficiente non è l'unica preoccupazione di Nvidia al momento. Ieri AMD ha rivelato le nuove schede grafiche Big Navi, con la Radeon RX 6800 XT in particolare che ha tutta l'aria di essere un grande valore aggiunto all'offerta di GPU AMD. Con uno stock adeguato, AMD potrebbe portarsi a casa numeri più grandi rispetto a Nvidia con la sua serie RTX 3000.

Via Tom’s Hardware