Nuovo set lego di Super Mario 64, ecco tutti i dettagli

Lego ha da poco annunciato il nuovo set dedicato a Mario, che delizierà i fan del classico Super Mario 64. A prima vista sembra solo l'iconico blocco "?", ma nasconde un diorama che ricrea i livelli del leggendario titolo per Nintendo 64.

Sebbene non sia consigliabile colpire il blocco come fa Mario nei suoi giochi, potete svelare ciò che nasconde al suo interno premendo delicatamente la parte superiore: in questo modo, potrete vedere il diorama in tutto il suo splendore. Sono quattro i livelli ricreati: la zona esterna del Castello di Peach, il Bob-Omb Battlefield (il primo livello del gioco), Cool Cool Mountain (che ospita quei dannati pinguini) e Lethal Lava Land.

Nei livelli potrete inserire anche delle piccole miniature blocchettose dei classici personaggi e nemici, fra cui Big Bomb-Omb, Mario, Peach e Lakitu , il cameraman del gioco originale.

Il set Lego del blocco "?" di Super Mario 64 sarà disponibile esclusivamente nei negozi Lego e su Lego.com a partire dal 1° ottobre 2021. Avrà un costo di 169,99€ e sarà composto da 2.064 pezzi.

Diamo un'occhiata al suo interno

(Image credit: Lego / Nintendo)

Diamo un'occhiata più da vicino ai diorami. Lego ci ha fornito un comunicato stampa con foto ravvicinate del Castello di Peach, del Bob-Omb Battlefield e della Cool Cool Mountain, e tutti e tre i livelli sono ricostruiti alla perfezione.

Il Castello di Peach è identico a quello visto nell'introduzione di Super Mario 64, con tanto di vetrata (in versione blocco Lego) sulla facciata. Dietro il castello c'è un elemento verde che potrebbe essere il naso di Yoshi, un personaggio che i giocatori possono trovare sul tetto del castello dopo aver finito il gioco.

(Image credit: Lego / Nintendo)

Un livello di dettaglio simile lo troviamo anche nei diorami di Bob-Omb Battlefield e Cool Cool Mountain. Il primo è pieno di piccoli cannoni e pezzi Lego unici che raffigurano i Bob-Omb Lego, con un effetto caotico che rispecchia fedelmente il primo livello di Super Mario 64.

Allo stesso modo, Cool Cool Mountain non sarebbe completa senza i suoi iconici pinguini, ricreati alla perfezione con i classici mattoncini Lego. Tuttavia, vi sconsigliamo di lanciarli dal bordo, dato che, a differenza dei pinguini in Super Mario 64, questi non tornano indietro automaticamente.

Non parlare mai più con me e con mio figlio (Image credit: Lego / Nintendo)

Proprio come il Lego NES rilasciato l'anno scorso da Nintendo, sarà possibile utilizzare le figure di Lego Mario o Lego Luigi per ascoltare musica ed effetti sonori del videogioco. Inoltre, potrete cercare le Power Star nascoste per sentire le reazioni personalizzate di Mario e Luigi.