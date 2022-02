Nuovi Intel Xeon 2022 ufficiali

Intel ha annunciato ufficialmente i nuovi processori Intel Xeon D-2700 e D1700, progettati per le reti e i sistemi edge.

L'architettura di base è la Intel Sapphire Rapids, e i processori integrano un sistema AI e accelerazione per i calcoli crittografici. C'è che l'Ethernet integrato e molte altre funzioni specifiche.

Secondo Intel i nuovi processori possono generare prestazioni eccezionali in ambiti di utilizzo come i dispositivi di sicurezza, router e switch enterprise, cloud storage, reti wireless, server edge e applicazioni AI.

Aziende e fornitori cloud possono scegliere i nuovi Intel Xeon D-1700 e D-2700 per sfruttarne la progettazione specifica, o la possibilità di lavorare in ambienti complessi come gli ambienti edge, ha spiegato Intel.

Il D-1700 scala da quattro a dieci core, mentre il D-2700 va da quattro a venti core, offrendo così un ampio ventaglio di prestazioni, adattabile a ogni situazione. I processori hanno 64 linee PCIe 4.0 e linea Ethernet fino a 100 GbE.

I nuovi Xeon D, secondo Intel, offrono prestazioni migliori di 2,4 volte rispetto alla generazione precedente, per quanto riguarda i calcoli grafici (un tipo di workload sempre più comune nell'edge), e fino a x1,7 volte nei carichi di rete complessi come 5G UPF.

“The new Intel Xeon D processor is built for this. Based on the proven and trusted Intel architecture, this processor is designed for a range of use cases to unleash innovation across the network and edge.”

Separately, in an effort to shore up its dominant position in the vRAN space, Intel also announced architectural enhancements for the Sapphire Rapids core.

The company says its next-generation chips will benefit from 5G-specific signal processing instruction enhancements that deliver up to 2x capacity gains for vRAN and support advanced capabilities that will allow for vRAN to be deployed in the most inhospitable environments.

We can also expect new additions to the Sapphire Rapids family, featuring integrated acceleration optimized for vRAN workloads, which will supposedly offer customers greater opportunity for optimization.