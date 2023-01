Nuovi AMD Ryzen 7000X3D, ma ci sono anche i Ryzen economici

AMD ha annunciato sei nuovi processori Zen 4 Ryzen 7000 per la piattaforma AM5, con tre nuovi processori Ryzen 7000X3D, che raggiungono l'incredibile velocità di 5,7 GHz. Questa tecnologia potrebbe consentire ad AMD di strappare il primo posto nella nostra lista delle migliori CPU quando saranno disponibili, a febbraio 2023.

I nuovi chip AMD saranno disponibili nelle versioni a 8, 16 e 24 core, ampliando in modo significativo la gamma di chip 3D V-Cache rispetto al singolo modello Ryzen 7 5800X3D. AMD dichiara che questi nuovi chip offrono un aumento esplosivo delle prestazioni a livello generazionale e che, in alcuni giochi, sono in grado di battere il chip di gioco più veloce di Intel fino al 24%.

I chip X3D avranno un prezzo elevato, ma AMD ha anche annunciato tre nuovi modelli Ryzen 7000 "non-X" da 65W che coprono le famiglie Ryzen 5 e Ryzen 9, offrendo così prodotti meno costosi per chi vuole farsi un PC basato sulla piattaforma AM5. Questi chip arriveranno il 10 gennaio.

Vale la pena ricordare che la 3D V-Cache di AMD è una nuova tecnologia rivoluzionaria che impila in 3D un chip SRAM aggiuntivo in verticale sulla parte superiore del processore, consentendo un aumento delle prestazioni nei giochi (i carichi di lavoro di produttività non ne beneficiano).

Intel non dispone di una tecnologia paragonabile, anche se presto introdurrà sul mercato il Core i9-13900KS da 6 GHz, che a sua volta promette prestazioni ancora maggiori.

I nuovi chip X3D arriveranno a febbraio.

Il Ryzen 9 7950X3D è dotato di 16 core e 32 thread, un nuovo record, anche se è semplicemente un Ryzen 9 7950X con un chiplet di cache L3 in più e una messa a punto aggiuntiva. Ha ben 144 MB di cache totale, di cui 128 MB di cache L3 per il gaming. Questo chip si confronterà con il Core i9-13900K di Intel e presto con il modello 13900KS da 6 GHz.

AMD ha previsto un TPD di base di 120W e un PPT massimo di 162W. AMD ha anche aumentato le velocità di boost con i nuovi modelli X3D. Di conseguenza, il 7950X3D raggiunge una velocità di boost di 5,7 GHz, un grande balzo in avanti rispetto al picco di 4,5 GHz della precedente generazione della 5800X3D e lo stesso della 7950X standard. Si nota un leggero calo di 200 MHz rispetto alla 7950X, un adattamento necessario per il TDP inferiore di 120W.

Le frequenze sono più alte per tutti e tre i nuovi chip X3D. Il Ryzen 9 7900X3D a 12 core e 24 thread raggiunge un picco di 5,6 GHz, lo stesso del 7900X standard, mentre il clock di base si riduce di 300 MHz (è raro vedere il clock di base in uso). Questo chip è dotato di 104 MB di cache, con 96 MB di L3. Questo chip scende anche al TDP inferiore di 120 W, quindi perderà prestazioni nelle applicazioni con threading pesante

AMD sta collaborando con Microsoft all'ottimizzazione di Windows, affinché Windows funzioni al meglio con i nuovi chip e le relative tecnologie, in particolare con i videogiochi.

AMD consentirà sia l'overclocking automatico Precision Boost Overdrive (PBO) che l'uso del Curve Optimizer. AMD ci dice che il Curve Optimizer funzionerà meglio per ottenere maggiori prestazioni, ma entrambe le opzioni sono disponibili. Tuttavia, AMD non consentirà l'overclocking diretto della frequenza a causa di un limite di 1,4 V per il chip (era un limite di 1,1 V con il modello della generazione precedente).

AMD sostiene che il 7950X3D a 16 core è dal 13% al 24% più veloce dell'ammiraglia Intel Core i9-13900K, nei titoli presi in considerazione. Il Ryzen 7 5800X3D è un ottimo processore da gioco, ma soffre enormemente nei benchmark delle applicazioni. Questo limite sembra essere drasticamente ridotto con il 7950X3D, in quanto AMD afferma che è più veloce del Core i9-13900K in una selezione di benchmark di produttività dal 4% al 52%.

Anche il Ryzen 7 7800X3D appare potente, con i benchmark di AMD che lo mostrano tra il 21% e il 30% più veloce del 5800X3D in questa selezione di titoli.

La lista di giochi presa in considerazione è, ovviamente, creata in modo da far risaltare le qualità dei nuovi processori AMD.

AMD Zen 4, i nuovi Ryzen che costano meno

I modelli Zen 4 Ryzen da 65W "non-X" costeranno meno, in cambio di qualche compromesso sulla potenza. E sono importantissimi, visto il prezzo sostenuto delle schede madri AM5 e il fatto che Ryzen 7000 richiede una memoria DDR5 costosa ( mentre i chip di Intel possono supportare sia DDR4 che DDR5). Inoltre questi processori hanno il dissipatore incluso nella confezione, un altro dettaglio he aiuta a ridurre il costo totale.

Tutti i nuovi modelli hanno una potenza di base di 65 W e un limite di 88 W a pieno carico.

Il Ryzen 9 7900 da 429 dollari è il modello più potente e costoso, con 12 core e 24 thread, quindi 12 core è il massimo che si possa acquistare per un chip a costo ridotto da 65W

AMD non ha ancora comunicato la frequenza di base per nessuno dei modelli non-X - ci aspettiamo che siano significativamente più bassi del 7900X per rientrare nel TDP inferiore - ma indica un boost "fino a" 5,4 GHz per il 7900. Il 7900 compete con il Core i9-13900 di Intel, ma a un prezzo significativamente inferiore. Questo chip viene fornito con l'efficiente sistema di raffreddamento RGB Wraith Prism.

Abbiamo poi il Ryzen 7 7700 a otto core e dodici thread per 329 dollari, un piccolo risparmio rispetto al prezzo di listino di 349 dollari del Ryzen 7 7700X. Questo chip ha un boost fino a 5,1 GHz, con un calo di 200 MHz rispetto al 7700X. Il 7700 viene fornito anche con il Wraith Prism dotato di RGB e sarà in concorrenza con il Core i7-13700.

Il Ryzen 7 7600 dovrebbe essere il campione del risparmio di questa generazione, proprio come il Ryzen 5 5600 lo è stato per la linea Zen 3. Il 7600 ha un boost di 5,1 GHz, un calo di 200 MHz rispetto al 7600X, e ha in dotazione un dissipatore Wraith Stealth. Questo chip se la vedrà con il Core i5-13600 di Intel.

AMD afferma che c'è un aumento delle prestazioni dal 7% al 31% nei giochi e dal 12% al 48% nelle applicazioni rispetto al Ryzen 9 5950X. L'azienda ha anche sottolineato che sulle piattaforme AM5 abbiamo a disposizione più linee PCIe 5.0, e ciò garantisce più larghezza di banda disponibile quando si usa una scheda grafica x16 insieme a un SSD PCIe 5.0.

