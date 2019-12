Nikon Z70, una nuova fotocamera mirrorless APS-C nel 2020?

Nikon Z50 è uscita a novembre ed è stata la prima mirrorless APS-C dell’azienda, eppure recenti indiscrezioni già suggeriscono l’arrivo di un nuovo modello.

Si vocifera che l’azienda stia progettando una nuova fotocamera superiore alla Z50. Stando a quanto riportato da New Camera , Nikon Z70 potrebbe essere la seconda fotocamera mirrorless con sensore crop dell'azienda e potrebbe vantare una risoluzione maggiore rispetto all’obiettivo da 20.9 MP della Z50.

La news riporta di prototipi testati con sensori da 24/26 MP forniti da Sony. Si tratta solo di ipotesi, in quanto Nikon potrebbe anche optare per un obiettivo di un’altra azienda.

Nikon Z50 è equipaggiata con il processore Expeed 6, ma si vocifera che la Z70 ne monterà uno nuovo più potente che presumibilmente sarà chiamato Expeed 7; dovrebbe migliorare la raffica da 11fps della Z50.

New Camera afferma che la Z70 avrà nuove funzioni e più opzioni per la personalizzazione rispetto alla Z50. Si vocifera che uscirà nel Q4 del 2020, per cui questa non sarà l’ultima news sulla Z70 che vi riporteremo.