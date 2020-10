Nikon Z5, l'alter ego perfetto di Canon EOS RP

Dopo la grande attesa che ha preceduto il lancio delle nuove Canon EOS R5 e EOS R6, sembra che il mercato delle fotocamere full-frame mirrorless stia per infuocarsi nuovamente con l’arrivo di Nikon Z5, in particolare dopo che nei giorni scorsi sono trapelate alcune interessanti specifiche che la riguardano.

Nikon Z5 dovrebbe essere proposta come alternativa più economica alla top di gamma Nikon Z6 , che al momento si trova al primo posto nella nostra classifica delle migliori fotocamere full frame sul mercato. Nokishita, un sito di informazione giapponese piuttosto affidabile, ha recentemente mostrato alcune specifiche che renderebbero Nikon Z5 una rivale perfetta per Canon EOS RP .

Per molti aspetti Nikon Z5 sarà simile a Nikon Z6, disponendo dello stesso mirino elettronico da 3.69-millioni di punti, un sistema ibrido di messa a fuoco automatica con 273 punti focali, un corpo resistente ai fattori ambientali e un sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato (IBIS).

Del resto altre caratteristiche mettono in risalto le differenze tra Nikon Z5 e Nikon Z6. Una di queste è la modalità scatto multiplo limitata a 4.5fps che risulta relativamente bassa se comparata a quella di Nikon Z6, in grado di raggiungere un massimo di 12fps. Questo aspetto pone Nikon Z5 un gradino sotto la sorella maggiore in termini di fotografia sportiva e faunistica.

Anche lo schermo touch da 3.2 ha una risoluzione inferiore su Z5 (1.1 milioni di punti contro i 2.1 milioni di Z6) e manca lo schermo LCD posto sulla parte superiore per verificare in modo rapido le impostazioni. Il sensore dovrebbe essere full frame da 24.3MP, anche se non è chiaro se si tratta dello stesso chip presente su Z6 o di una versione più datata presa da altri modelli Nikon.

Tra i dettagli emersi dal leak mancano molte informazioni, inclusa l’eventualità che i video in 4K siano o meno croppati e il prezzo della fotocamera. Considerando che al momento potete acquistare Nikon Z6 per circa 1,600 euro, ci aspettiamo che Z5 venga proposta ad un prezzo sensibilmente più basso.

Se Nikon riuscisse a proporre questo modello nella stessa fascia di prezzo di Canon EOS RP, una delle migliori fotocamere in rapporto qualità prezzo disponibili al momento, potrebbe offrire una valida alternativa a tutti i fotografi che intendono entrare nel mondo delle full frame. Al momento Canon EOS RP viene venduta ad un prezzo di circa €999.

Canon EOS RP è la migliore fotocamere full-frame economica nella nostra classifica (Image credit: Future)

Quando il Full-frame diventa conveniente

Siamo da sempre fan dell’incredibile rapporto qualità prezzo offerto da Canon EOS RP, che abbiamo definito "più interessante rispetto a EOS R per tutti coloro che vogliono passare a una full-frame”.

D'altro canto le specifiche di Nikon Z5 suggeriscono che potrebbe alzare l’asticella per le fotocamere full frame dal prezzo accessibile, grazie all’implementazione di un sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato (IBIS), un corpo tropicalizzato e due slot per le schede di memoria.

Naturalmente alcune specifiche rimangono piuttosto modeste, come ad esempio la raffica limitata di cui abbiamo parlato in precedenza, ma se Z5 dovesse avere lo stesso sistema di messa a fuoco automatica di Z6, con eye detection e animal detection AF, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per coloro che vogliono entrare nel mondo Nikon Z senza spendere una fortuna.

Al contempo è previsto l’arrivo di una nuova ottica, ovvero la Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3, lente che potrebbe sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di Nikon Z5. Si tratta di un obiettivo leggero e versatile con costruzione in plastica pensato per essere più economico rispetto a opzioni come Nikkor Z 24-70mm f/4 S.

Sembra che a breve potremo mettere le mani sulle specifiche di Nikon Z5 e dell’ottica Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3. A tal proposito Nikon Rumors ha parlato di un possibile evento di presentazione in data 21 luglio durante il quale l'azienda dovrebbe presentare le sua nuova full frame economica.