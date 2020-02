Nikon D6, sarà esposta al The Photography Show di marzo

Sono circolate poche indiscrezioni sulla Nikon D6 da quando è stata annunciata a settembre 2019. Canon, tuttavia, ha già battuto sul tempo la sua rivale, annunciando ufficialmente la EOS 1D X Mark III al CES 2020, mentre un prototipo della D6 è stato messo in mostra vicino allo stand Nikon.

Nikon presenterà la D6 nel Regno Unito al The Photography Show, che si terrà a Birmingham dal 14 al 17 marzo. Il produttore giapponese di fotocamere ha annunciato che presenterà anche la nuova versione della Nikon D780, insieme all'intera serie di fotocamere mirrorless della serie Z e l'ultimo CoolPix P950.

Allo stand Nikon ci saranno anche alcuni dei nuovi obiettivi dell'azienda, come il 58mm f / 0.95 S Noct, il teleobiettivo AF-S Nikkor 120-300mm f / 2.8E e il teleobiettivo Nikkor Z 70-200mm f / 2.8 VR S.

"Allo stand di quest'anno i visitatori potranno vedere tutti i nostri ultimi prodotti, compresa l'intera gamma Z Series, la nuovissima D780 e la COOLPIX P950. Possiamo confermare anche che la tanto attesa D6 sarà in mostra nel Regno Unito." Nikon

Non è chiaro se Nikon farà un annuncio ufficiale sulla data di uscita al TPS 2020, ma ci sono state indiscrezioni secondo cui la D6 potrebbe essere annunciata il 12 febbraio.

Anche se non c'è una data di uscita ufficiale, non vediamo l'ora di vedere la D6 dal vivo per avere la conferma delle sue specifiche, incluso il sensore da 20 MP che offre prestazioni migliori ISO e dell’autofocus rispetto alla Nikon D5, raffica a 14 fps e registrazione video in 4K / 60p.

Se queste specifiche dovessero rivelarsi reali, Canon potrebbe trovarsi in vantaggio rispetto alla D6, ma non lo sapremo per certo fino a quando Nikon non ci svelerà di più.