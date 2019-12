Netflix racconterà l’ascesa di Spotify in una nuova serie originale

Fino a pochi anni fa i film che romanzano l’ascesa globale dei colossi tecnologici erano all’ordine del giorno. The Social Network di David Fincher (che racconta la storia di Facebook) e il biopic su Steve Jobs di Danny Boyle hanno incassato soldi a palate e ricevuto il plauso della critica.

Netflix ha deciso di fare arrivare questo formato narrativo sul piccolo schermo. The Hollywood Reporter ha descritto in dettaglio l’operazione che ha portato al via libera di una serie TV incentrata sul successo di Spotify, il colosso della musica in streaming.

La serie in lingua inglese e svedese sarà curata dal regista Per-Olav Sorensen (Quicksand) e sarà fortemente ispirata al libro Spotify Untold di Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud. Il libro racconta la storia del successo di quella che era una piccola start-up e il suo ruolo nella rivoluzione che lo streaming musicale ha portato in un settore ormai dominato dalla pirateria online.

Percorsi incrociati

“È la storia di come un ristretto gruppo di membri dell’industria tecnologica svedese ha trasformato la musica - sia nel modo in cui viene ascoltata sia nel modo in cui è prodotta. È una favola dei nostri tempi”, sostiene il produttore esecutivo Berna Levin, impegnato anche nella produzione della serie TV svedese Young Wallander.

Levin continua: “non si tratta solo della storia di come la nostra vita è cambiata nell’ultima decade, ma anche della battaglia per acquisire influenza culturale ed economica in un mondo globalizzato e digitalizzato.”

La prossima serie su Spotify non è il solo progetto che Netflix ha in serbo; attualmente sta lavorando ad un film sul declino di WeWork, l’avventura immobiliare più controversa degli ultimi anni. Blumhouse Productions e Universal si occuperanno della produzione. USA Network si concentrerà sulla serie TV basata su Doom, l’iconico gioco sviluppato da id Software.