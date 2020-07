Netflix: in arrivo una nuova serie TV dal creatore di American Horror Story

Netflix ha rilasciato le prime immagini promozionali di Ratched, la nuova serie TV di 8 episodi, ambientata nel 1947 e basata sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, in cui Sarah Paulson vestirà il ruolo della protagonista. Uno dei produttori di Ratched è Ryan Murphy, il famoso creatore di American Horror Story, e questo suggerisce che la nuova serie TV Netflix sarà caratterizzata dallo stesso stile inconfondibile.

Mildred Ratched (interpretata da Sarah Paulson) è infermiera in un'istituto psichiatrico dove è usuale curare i pazienti con metodi che potremo definire preoccupantemente poco ordotossi. Mildred cerca di fare del suo meglio, ma più inizia a capirci qualcosa del sistema sanitario e chi ci sta dietro, più la sua parte oscura esce allo scoperto, rendendola un personaggio decisamente controverso.

In Qualcuno volò sul nido del cuculo (sia nel romanzo di Ken Kesey, sia nel film con Jack Nicholson, entrambi del 1975), la Ratched viene descritta come uno strumento corrotto da un sistema gestito in maniera profondamente sbagliata. La serie TV in uscita a settembre sarà un prequel delle vicende narrate nel romanzo, quindi sarà molto interessante vedere se un approfondimento sui trascorsi dell'infermiera ci aiuterà a simpatizzare con il personaggio.

Qui sotto potete vedere le prime immagini promozionali della serie TV, che debutterà il 18 settembre 2020.

Immagine 1 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 2 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 3 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 4 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 5 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 6 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 7 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 8 di 9 (Image credit: Netflix) Immagine 9 di 9 (Image credit: Netflix)

Il nuovo successo Horror di Netflix?

Questa è la terza serie scritta e diretta da Ryan Murphy per Netflix, che segue The Politician e Hollywood. Oltre che per American Horror Story, Ryan Murphy è diventato famoso come co-creatore di Glee e Nip/Tuck, oltre che come produttore dello show antologico American Crime Story.

Come già accennato, tra gli attori sono presenti la Paulson e Finn Wittrock, che in passato hanno collaborato più volte con Murphy sul set di American Horror Story e American Crime Story.