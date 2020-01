Motorola Razr 2019, il box è un ‘Nightstand Amplifier’

Motorola Razr rischia di essere uno smartphone pieghevole abbastanza delicato viste le dimensioni ed il suo fattore di forma e l'azienda sta cercando di sottolineare questo aspetto in modo da evitare sorprese ai futuri utenti. A tal proposito, Motorola ha rilasciato alcuni video su come prendersi cura del dispositivo.

Questi video sono disponibili sul canale YouTube di Motorola US, e coprono una serie di argomenti diversi; alcuni titoli si riferiscono alla prima fase, ovvero 'Unboxing your razr', altri sono pensati per la manutenzione, le funzioni ed il corretto utilizzo: tra questi troviamo 'Caring for razr', 'Moto experience on razr' e 'Razr camera features'.

Se siete dei fan di Motorolo Razr, o se ne possedete uno, potreste trovare interessanti o utili questi tutorial; in particolare il video dell’unboxing è davvero ben fatto, in quanto mostra la cura dei dettagli presenti nel packaging del dispositivo.

Lo smartphone dovrebbe includere un contenitore per il trasporto degli accessori, tra cui un caricabatterie e delle cuffiette con cavo (probabilmente con connettore USB-C, dato che il Motorola Razr è sprovvisto del jack da 3.5mm). Considerato il fatto che molti acquisteranno questo smartphone per le sue dimensioni contenute, la scelta di Motorola di includere un contenitore apposta per gli accessori è singolare.

Inoltre, lil box in cui è contenuto il Motorola Razr è un ‘Nightstand Amplifier’ come riportato da Motorola. L’azienda non è entrata nei dettagli, omettendo il significato del termine, ma immaginiamo che il contenitore abbia lo scopo di amplificare il suono; il funzionamento quindi, in questo caso, sarebbe a quello di un altoparlante ersatz.

Alcuni video, come per esempio quello intitolato ‘Quick View Display’, mostrano alcune tra le intriganti caratteristiche del Motorola Razr; a prescindere che siate o meno interessati all’acquisto del dispositivo, vale senz’altro la pena guardarli per le notevoli funzionalità di questo smartphone.

Il Motorola Razr è uno smartphone interessante (anche se costoso) e ci assicureremo di testare tutte le sue funzioni nel dettaglio in una recensione completa appena ne riceveremo uno. Seguiteci per i prossimi aggiornamenti.