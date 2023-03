Moto GP 2023: come vedere il GP del Portogallo in streaming gratis

MotoGP 2023: Gran Premio del Portogallo Data: 26 Marzo, ore 15:00 Circuito: Autódromo Internacional do Algarve, Portogallo Dove vedere la gara in Streaming gratis: TV8, Starlive, VIPLeague Moto GP in streaming ovunque nel mondo: provate la migliore VPN in assoluto (Si apre in una nuova scheda), sicura al 100%

La stagione del MotoGP 2023/2024 è appena iniziata e i piloti sono già impegnati nel secondo turno di prove libere del venerdì. Domani sarà la volta delle prove ufficiali che decreteranno le posizioni sulla griglia di partenza nel primo Gran Premio della stagione.

Quest'anno la stagione si aprirà con il GP del Portogallo che andrà in scena domenica 26 marzo alle ore 15 presso l'Autódromo Internacional do Algarve.

Grazie all'introduzione dei GP del Kazakistan e del GP d'India, quest'anno potremo assistere per la prima volta a una stagione "lunga" composta da ben 21 gare. Per quanto riguarda l'Italia, come di consueto, assisteremo ai GP del Mugello (11 giugno) e al GP di Misano (10 settembre).

Come vedere il GP del Portogallo in streaming

In Italia i diritti televisivi della MotoGP sono detenuti da Sky Sport F1, che trasmette in diretta esclusiva la conferenze stampa dei piloti, le prove libere, le qualifiche e le gare di tutti i Gran Premi stagionali del Motomondiale, della Formula 1 e di altre categorie del motorsport, come Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Abbonandovi al servizio potrete seguire tutte le gare del MotoGP in live streaming da qualsiasi dispositivo mobile, come PC, smartphone e tablet, tramite l’app Sky Go.

Come vedere il GP del Portogallo in streaming gratis

Se invece non vi interessano i retroscena della gara ma volete vedere solo il GP, potete farlo in maniera totalmente gratuita sul canale TV8.

Il GP del Portogallo verrà trasmesse in chiaro sul digitale terrestre e in streaming sul suo sito ufficiale dell'emittente.

La MotoGP è talmente popolare in tutto il mondo che molte emittenti televisive trasmettono le gare in diretta gratis.

La localizzazione geografica porta talvolta disagi, soprattutto quando ci si trova in un Paese in cui non si ha accesso ai servizi di streaming dei quali si è possessori di un regolare abbonamento. In questo caso, si corre il rischio di pagare l’iscrizione a un servizio che non si riesce sfruttare per intero.

Molti servizi di streaming hanno cataloghi differenti in base al luogo in cui ci si trova, indipendentemente da dove l'abbonamento è stato sottoscritto. Inoltre, alcuni di questi potrebbero essere totalmente inaccessibili in determinati Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente dalla propria posizione geografica.

In sostanza, si tratta di un sistema che modifica l'indirizzo IP con la quale ci si presenta su Internet, permettendo di accedere ai contenuti di altri Paesi. Se ci si trova all'estero e si desidera godere di Sky Go in italiano o, viceversa, si è in Italia e si dispone di un abbonamento per guardare la MotoGP in streaming all'estero, una VPN è la soluzione ideale risolvere i problemi dovuti alla localizzazione geografica.

Quali sono i piloti e i Team che correranno nel GP di Portogallo del 26 Marzo?

Ducati Lenovo Team (Ducati): Francesco Bagnaia - Enea Bastianini

(Ducati): Francesco Bagnaia - Enea Bastianini Monster Energy Yamaha (Yamaha): Fabio Quartararo - Franco Morbidelli

(Yamaha): Fabio Quartararo - Franco Morbidelli Repsol Honda Team (Honda): Marc Márquez - Joan Mir

(Honda): Marc Márquez - Joan Mir Red Bull KTM Factory Racing (KTM): Brad Binder - Jack Miller

(KTM): Brad Binder - Jack Miller Aprilia Racing Team (Aprilia): Aleix Espargaró - Maverick Viñales

(Aprilia): Aleix Espargaró - Maverick Viñales Prima Pramac Racing (Ducati): Johann Zarco - Jorge Martín

(Ducati): Johann Zarco - Jorge Martín Gresini Racing MotoGP (Ducati): Alex Márquez - Fabio Di Giannantonio

(Ducati): Alex Márquez - Fabio Di Giannantonio LCR Honda (Honda): Alex Rins - Takaaki Nakagami

(Honda): Alex Rins - Takaaki Nakagami CryptoDATA Aprilia RNF (Aprilia): Miguel Oliveira - Raúl Fernández

(Aprilia): Miguel Oliveira - Raúl Fernández Mooney VR46 Racing Team (Ducati): Luca Marini - Marco Bezzecchi

(Ducati): Luca Marini - Marco Bezzecchi Tech3 GasGas Factory Racing (KTM): Pol Espargaró - Augusto Fernández

