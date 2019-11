Microsoft Surface, potrebbe essere in arrivo un nuovo modello con processore Intel Ice Lake

Secondo alcuni benchmark scoperti online, sembra che Microsoft si stia preparando a far uscire un nuovo dispositivo Surface munito del prossimo processore Intel Ice Lake.

Il benchmark è stato scoperto da Windows Latest e i risultati sembrano mostrare un Surface Pro, o comunque un laptop Surface chiamato “OEMJL OEMJL Product Name EV1.5A” con un processore di 10a generazione Intel Core i5-1035G1 con una frequenza di 3.60GHz.

In precedenza Microsoft ha usato una nomenclatura simile per i suoi prodotti Surface Go su Geekbench, ed è per questo che siamo portati a pensare che si tratti di un nuovo dispositivo Surface.

Pronti per l'evento del 2 ottobre?

I questi benchmark sono di un nuovo dispositivo Surface, allora è probabile che lo vedremo al prossimo evento Microsoft che si terrà il 2 ottobre, al quale, ovviamente, saremo presenti.

Non sappiamo quali siano i piani di Microsoft per il 2 ottobre, è ormai passato un anno da quando Microsoft ha rivelato il nuovo hardware Surface, e ben due da quando è stato rilasciato Surface Book 2.

Questo significa che potrebbe essere giunto il momento che Microsoft annunci un nuovo prodotto Surface, e se fosse così, speriamo utilizzi l'hardware Intel Ice Lake più aggiornato, che dovrebbe garantire un buon balzo in avanti in termini di prestazioni rispetto ai dispositivi Surface precedenti.

Per fortuna non ci sarà molto da aspettare, e noi saremo all'evento Microsoft per riportarvi tutti gli annunci.