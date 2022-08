Microsoft, nomi più semplici per i prossimi aggiornamenti di Windows 11

Dopo anni di sigle e date associate agli aggiornamenti di Windows, Microsoft sembra intenzionata a spostarsi verso una nomenclatura più semplice per i futuri update.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo big update di Windows si chiamerà niente popò di meno che "Windows 11 2022 Update". Nelle versioni di prova della prossima grande release di Windows 11, attualmente denominata 22H2, sono già apparsi diversi riferimenti a riguardo.

L'utente Twitter XenoPanther ha scoperto la dicitura "Windows 11 2022 Update" nell'applicazione Get Started che appare quando si configura un nuovo PC. Anche se potrebbe tranquillamente trattarsi di un nome provvisorio, Microsoft potrebbe essere realmente intenzionata a muoversi in questa direzione per i prossimi aggiornamenti.

Nel corso degli anni l'azienda ci ha abituato a una grande varietà di nomi, come il "Creators Update" utilizzato in passato per una aggiornamento di Windows 10 o nomi più banali come "Windows 10 May 2021 Update" e, più d recente "Windows 10 21H2".

In passato, Microsoft aveva preso in considerazione l'idea di dare agli aggiornamenti il nome di animali o persone, ma sembra aver optato per una denominazione mensile più sicura. Il passaggio a una nomenclautra annuale avrebbe senso dato che, al momento del lancio di Windows 11, Microsoft affermò di voler ridurre il numero di "grandi aggiornamenti" optando per update più piccoli e frequenti.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update"

Secondo un report emerso di recente, Microsoft ha da poco deciso di accantonare un aggiornamento annuale di Windows 11 che si sarebbe dovuto chiamare "23H2" atteso per il 2023 per dare priorità al lancio di nuove funzionalità nel corso dell'anno.

Di recente Microsoft ha anche modificato il programma Windows Insider, aggiungendo un maggior numero di esperimenti e prototipi di funzionalità che vengono testati con largo anticipo. Alcuni sostengono persino che Microsoft potrebbe a tornare al classico ciclo di rilascio triennale per Windows, mentre già si parla di un possibile arrivo di Windows 12 nel 2024.

Il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 è previsto per il 20 settembre, una settimana dopo le normali correzioni del Patch Tuesday. L'aggiornamento di Windows 11 22H2 - che potrebbe chiamarsi Windows 11 2022 Update - includerà una serie di nuovi miglioramenti, come le cartelle dedicate alle app nel menu Start, il drag and drop sulla barra delle applicazioni, nuove gesture e animazioni touch.



Fonte: The Verge