Microsoft Defender è abbastanza per la protezione del vostro PC?

Un tempo Microsoft Defender era considerato un antivirus piuttosto debole. Questa concezione appartiene ormai al passato, e l'antivirus Microsoft integrato in Windows 10 negli ultimi tempi è riuscito a costruirsi una reputazione migliore.

Ma quanto migliore? Microsoft Defender è davvero una soluzione ottimale per chi vuole salvaguardare la sicurezza del proprio PC? Oppure conviene scaricare uno dei migliori antivirus di terze parti per una protezione migliore dai malware?

Grandi miglioramenti

Microsoft Defender ora viene considerato come un candidato decisamente convincente tra i migliori antivirus gratuiti, lo provano le ultime valutazioni condotte dai migliori laboratori indipendenti che testano con regolarità gli antivirus.

Nel Real-World Protection Test condotto dall'organizzazione AV-Comparatives tra luglio e ottobre 2020, Microsoft Defender ha svolto il suo lavoro più che discretamente, bloccando il 99,5% delle minacce e posizionandosi al dodicesimo posto su 17 antivirus testati. Durante altri test portati a termine dalla stessa organizzazione, Microsoft Defender ha totalizzato il punteggio massimo.

Anche SE Labs ha valutato positivamente la precisione di Microsoft Defender, posizionandolo al quinto posto su 13 antivirus testati durante il Q4 2020.

Nel complesso sembra quindi che Microsoft Defender sia più che affidabile in termini di protezione dai malware, anche se non è ai livelli di altri antivirus gratuiti.

Un'integrazione perfetta

Un altro dei grandi vantaggi di Microsoft Defender è l'integrazione perfetta con Windows 10, che rende questo antivirus la soluzione più comoda per chi utilizza un notebook Windows.

Per chi se ne intende poco di tecnologia e non sa di preciso come funziona un antivirus, Windows Defender fornisce un'ottima protezione di base automatica.

Naturalmente si può avere accesso a una protezione qualitativamente migliore scaricando un antivirus gratuito di terze parti più avanzato: non è particolarmente difficile nè dispendioso in termini di tempo scaricare e installare un antivirus.

Un punto a sfavore per Microsoft Defender potrebbe essere il fatto che spesso Microsoft causa accidentalmente degli errori con il suo software antivirus, creando problemi sul fronte degli aggiornamenti che si riflettono sul funzionamento di Windows Defender.

Funzioni e caratteristiche

Un buon antivirus deve offrire altro oltre alla protezione dai malware: Microsoft Defender include un firewall di base, delle opzioni aggiuntive anti-exploit e un sistema per il controllo parentale che negli ultimi tempi è stato migliorato e vi permette di mettere un limite al tempo che i bambini trascorrono online.

In realtà queste funzioni sono molto basilari, e ci sono altri antivirus gratuiti (come Avira Free Security) che offrono più extra e funzioni più avanzate, come per esempio un password manager e un file shredder sicuro per la cancellazione dei dati.

Microsoft Defender è abbastanza per il vostro PC?

Tutto considerato, quindi, la risposta è sì: Windows Defender è una soluzione adatta per la protezione del PC dai malware, e negli ultimi tempi molte funzioni sono state migliorate.

Detto questo, ci sono molti antivirus gratuiti che offrono di più sia in termini di protezione che di funzionalità. Considerando quanto è semplice e veloce per gli utenti scaricare e installare un antivirus, può valere la pena considerare l'utilizzo di uno dei migliori antivirus gratuiti di terze parti.