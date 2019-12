Matrix 4, data di uscita confermata. Coincide con quella di John Wick 4

Warner Bros ha annunciato la data d’uscita di Matrix 4, il film diretto da Lana Wachowski, che arriverà nei cinema il 21/05/2021; casualmente anche John Wick 4 uscirà quel giorno.

Pare che i fan di Keanu Reeves dovranno fare una scelta tuttavia c’è ancora tempo per un cambio di data o il 21 maggio 2021 diventerà noto come il Keanu Day... che non è un male.

Non si sa molto di Matrix 4 a parte il regista e il cast e i fan non vedono l’ora di saperne di più. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss rivestiranno i panni di Neo e Trinity ma ci saranno anche nuovi attori nel cast: Yahya Abdul Mateen II di Watchmen, Jonathan Groff di Mindhunter, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick di Iron Fist. Wachowski ha scritto la sceneggiatura insieme a David Mitchell e Aleksandar Hemon, i registi di Cloud Atlas.

Sebbene gli ultimi due film, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, abbiano patito una trama complessa e noiose sequenze ambientate nella colonia umana di Zion, The Matrix rimane un universo immaginario con un grande potenziale (vi consigliamo di guardare gli splendidi cortometraggi animati, The Animatrix, che arricchiscono la trama originale).

Flash corre al 2022

Anche la data d’uscita dell'adattamento del manga Akira, affidato a Taika Waititi, è cambiata; il progetto risale al 2002. Waititi sta anche lavorando a Thor: Love and Thunder, con Natalie Portman nel ruolo di Lady Thor.

Il film The Flash che vedrà Ezra Miller vestire i panni del velocista scarlatto uscirà il 1 luglio del 2022. Numerosi scrittori e registi hanno lavorato al progetto, ma ora è sotto l'egida di Andy Muschetti, il regista dei recenti film IT.