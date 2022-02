Mario Kart 8 Deluxe: annunciato un DLC con 48 nuove piste

Nintendo ha finalmente annunciato un nuovo DLC che aggiungerà 48 nuove piste su Mario Kart 8 Deluxe. L'aggiornamento era da tempo atteso dagli utenti, che da 5 anni non vedevano l'ora di poter mettere mano su nuovi contenuti aggiuntivi.

Alcune di queste sono versioni riviste delle piste classiche, come Coconut Mall di Mario Kart Wii, Choco Mountain di N64 e Tokyo Blur di Mario Kart Tour. Nonostante Nintendo non sia stata propriamente chiara durante la presentazione, ha lasciato intendere anche la presenza di tracciati interamente nuovi.

Ma come notato tuttavia da VGC, la prima ondata dell'aggiornamento includerà soltanto piste classiche riviste.

Le piste non verranno infatti rilasciate tutte quante subito, Nintendo distribuirà i nuovi tracciati in 6 ondate da 8 circuiti ciascuna, scaglionando così le uscite fino alla fine del 2023. La data di rilascio del primo Booster Course Pass per Mario Kart 8 Deluxe, fissata per il 18 marzo, suggerisce che i pacchetti con le nuove piste verranno lanciate ogni 4 mesi

Nintendo ha per ora solo svelato il prezzo, che per tutte le ondate sarà di 24,99€. Sarà tuttavia possibile ottenere il Booster Course Pass attraverso l'abbonamento a Nintendo Switch Online, se si è già acquistato il pacchetto di espansione.

Il fatto che Nintendo voglia prolungare la vita di Mario Kart 8 fino al 2023 potrebbe voler dire che Mario Kart 9 è attualmente in fase di sviluppo.