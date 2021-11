MacBook OLED? Si farà (grazie a Samsung)

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sarebbe in trattativa con Samsung per portare la tecnologia OLED sui MacBook del futuro.

Come riferito da TheElec, Apple avrebbe inizialmente pianificato il lancio dei nuovi MacBook nel 2025. La data poi è stata rimandata a causa della carenza di chip globale e un rallentamento dovuto a disaccordi sul prezzo del pannello OLED destinato ai nuovi MacBook.

Secondo altre indiscrezioni precedenti, invece, Apple avrebbe deciso di collaborare con Samsung per la creazione di un MacBook Pro OLED in uscita nel 2022. Questa incongruenza potrebbe semplicemente significare che i display OLED arriveranno prima sui MacBook Pro, e negli anni successivi sui MacBook classici.

Pare che Apple sia in trattativa anche con LG per la creazione dei pannelli OLED. La cosa non ci lascia sorpresi, dal momento che sia LG che Samsung hanno lavorato alla tecnologia OLED che troviamo sia su iPhone che su Apple Watch.

(Image credit: Apple)

Sia LG che Samsung sono conosciuti per produrre i migliori display OLED attualmente disponibili sul mercato, come dimostrano per esempio i televisori della serie LG CX.

Sappiamo che Samsung sta lavorando ai display OLED a 90Hz per i suoi prossimi notebook, che competeranno direttamente con la futura linea di MacBook esattamente come succede per gli smartphone Samsung della serie Galaxy e gli iPhone.

Via: SamMobile