Notebook o 2-in-1? Qual è migliore per lavorare? Quale per godersi un film in streaming oppure scrivere la tesi di laurea? Non esiste una risposta univoca, e la scelta dipende in gran parte dalle preferenze personali. Ma se cercate uno tra i migliori portatili che si possano avere oggi, difficilmente potreste sbagliare con un Thinkpad X1, nella versione Yoga o Extreme .

Presenza costante nella lista dei migliori 2-in-1 , gli Yoga sono diventati molto popolari perché offrono a tanti appassionati qualcosa in più rispetto a modelli standard. Si va dall’interazione con il touchscreen alla presenza di una penna. Volendo considerarli come dei “semplici tablet”, c’è una differenza sostanziale rispetto agli iPad o ai modelli Android: i Lenovo Yoga sono 2-in-1 con Windows 10, e offrono quindi tutta la versatilità e tutta la potenza di un vero sistema operativo desktop. Primo tra questi vantaggi, la possibilità di installare applicazioni di cui potreste aver bisogno, e che non sono disponibili su iOS o su Android.

A conti fatti, un esemplare come X1 Yoga è una PC portatile, che unisce le caratteristiche sia di notebook a quelle di un tablet. Un’affermazione che forse è valida per qualsiasi 2-in-1 con Windows, ma Lenovo ha mostrato di poter rivoluzionare l’intero segmento, rinnovandolo con una famiglia di prodotti ancora più versatili, capaci di offrire tante modalità di utilizzo.

Il Lenovo X1 Yoga è stato, in effetti, uno dei dispositivi che, insieme a tutta la sua categoria, ha dato nuova spinta al settore dei notebook. I modelli classici sono ancora apprezzati, ma i nuovi device, con touchscreen e ulteriori modalità di utilizzo, stanno trovando sempre più spazio presso tante categorie diverse: professionisti in mobilità, studenti o anche utenti domestici, che trovano in questo formato il giusto equilibrio.

Questo perché i 2-in-1 da una parte sono molto leggeri e compatti. Hanno infatti dimensioni e peso simili a quelli di un notebook, se lo schermo ha dimensioni simili, ma possono essere anche meno ingombranti, se prendiamo in considerazione quei modelli in cui la tastiera è un accessorio da staccare, come per esempio il Microsoft Surface Pro 7 .

Lenovo ha lavorato molto per rendere il suo “principe dei 2-in-1” ancora più compatto e leggero. Il Lenovo X1 Yoga di quarta generazione è il 17% più piccolo del suo predecessore e vanta un leggero chassis in alluminio; pesa solo 1,35 kg e ha una batteria con fino a 18 ore di autonomia.

(Image credit: Future)

Segue una simile falsariga il Lenovo ThinkPad X1 , figlio della stessa idea del produttore di realizzare un compagno polivalente, dotato di performance ma anche di stile, con il coperchio superiore opzionale con trama in fibra di carbonio.

Il modello guarda principalmente al mondo dei professionisti e alle loro esigenze di produttività e protezione. Dati aziendali e privacy, grazie alla gamma completa di funzionalità di protezione ThinkShield del notebook X1 Carbon, vengono tenuti al sicuro tramite il chip dTPM (discrete Trusted Platform Module), che esegue la crittografia delle informazioni. Anche tramite ThinkShutter, l'otturatore fisico della webcam, è possibile ottenere una difesa maggiore, oscurando l'obiettivo per nascondere ciò c’è intorno.

A corredo, l’adozione di un lettore di impronte digitali che, unito ad altre opzioni biometriche, permette di accedere tramite modalità semplici di autenticazione. Tutto ciò con la sicurezza di mettersi, anche dopo l’acquisto, nelle mani di un servizio di assistenza che è in grado di supportare tutte le richieste di aiuto degli utenti. I punti di contatto con la clientela sono tanti, e vanno dai forum alle richieste online in tempo reale. Ma c’è di più: con il servizio Lenovo Premier Support, si ha accesso diretto a tecnici esperti e competenti, con supporto completo per hardware e software.

Anche il rinnovo del Thinkpad X1 Extreme è degno di nota. Dotato di una CPU Intel Core i7, memoria di storage di tipo NVMe, 32 GB di RAM e GPU GeForce, ha dalla sua una batteria da 80WHr, con il fine di porsi come macchina potente e performante, ideale per attività di progettazione, CAD e modellazione 3D leggera, una valida alternativa ad un sistema desktop.

Non a caso, come opzione c’è una configurazione con uno schermo touch 4K HDR, che copre il 100% della gamma Adobe RGB; una versione dedicata proprio a chi svolge lavori di grafica. La scocca inferiore presenta una finitura in alluminio mentre nel centro della tastiera c’è il classico trackpoint di Lenovo, vera icona di tutta la generazione di Thinkpad. La presenza delle cerniere, in corrispondenza del monitor, consentono a X1 Extreme di piegarsi di 180 gradi, e di essere particolarmente leggero, con i suoi 1,7 kg.

Nonostante non nasca per i videogame, con il X1 Extreme si può anche giocare. Ciò è reso possibile dalla presenza della GTX 1050Ti, che rende possibili esperienze videoludiche di buona qualità e prestazioni che arrivano anche a 60 fps con titoli più complessi.

(Image credit: Future)

Insomma, la scelta, come visto, è davvero vasta. Cosa scegliere tra X1 Yoga, X1 Carbon e X1 Extreme? L’ibrido X1 Yoga è quello più versatile, che meglio può rispondere alle esigenze di estrema mobilità, che si tratti di lavoro o studio. X1 Carbon è il modello su cui puntare se l’obiettivo principale è quello della produttività, con uno sguardo preferenziale alla protezione e privacy dei dati, oltre che all’accesso diretto della macchina. Il ThinkPad X1 Extreme è un computer sicuramente versatile, che meglio declina i due mondi precedenti, con possibilità concrete di intrattenimento e gaming. Di certo, una volta acquistato un ThinkPad X1, difficilmente si tornerà indietro per la completezza di ciò che offre.