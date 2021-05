Lego FRIENDS, in arrivo il nuovo set Lego dedicato ai fan dell'iconica serie TV

É in arrivo il nuovo set Lego Gli appartamenti di Friends, che comprende sia l'appartamento di Rachel e Monica che quello di Joey e Chandler a New York, incluso il corridoio adiacente.

Il set, composto da 2.048 pezzi, permette di fan dell'amatissimaserie TV Friends di rivivere tutte le scene più iconiche grazie all'inclusione degli accessori, naturalmente, di tutti i protagonisti, tra cui anche Janice, con i loro abiti più memorabili.

Tra gli oggetti di scena troviamo Gladys, l'orribile quadro tridimensionale di Phoebe, la cheesecake caduta, il cane Pat, il pulcino e la papera. Potrete rivivere alcuni momenti indimenticabili, come quello in cui Monica si infila un tacchino in testa durante il Giorno del Ringraziamento, o quando Chandler e Joey avevano solo una canoa come oggetto di arredamento.

Il set Lego inoltre dà il senso reale dello studio di ripresa originale con le luci del set, e permette di ricreare entrambi gli appartamenti separatamente o collegati insieme al corridoio.

Anderson Ward Grubb, LEGO Set Designer, ha dichiarato: “Dopo il successo del set LEGO Ideas Central Perk, abbiamo voluto sviluppare un altro tributo a questo iconico show televisivo, con un focus sui famosi appartamenti. Abbiamo lavorato direttamente dalle foto di produzione del set, oltre a guardare e rivedere molti episodi in modo da poter catturare quanti più momenti iconici possibile. Una sfida divertente è stata capire come rappresentare alcuni aspetti che cambiano nel corso dello show, e che appaiono in alcuni episodi e non in altri. Non vedo l’ora di vedere se i fan più attenti li individueranno”.

Il set Lego sarà acquistabile a partire dal 1 giugno 2021 al prezzo di 149,99€.