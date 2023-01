La fine di un'era: a breve Microsoft smetterà di vendere Windows 10

Microsoft ha annunciato che il 31 gennaio cesserà ufficialmente di vendere le licenze di Windows 10 sul suo sito web, segnando così l'inizio della fine del sistema operativo più diffuso al mondo.

L'OS Microsoft (disponibile nelle varianti Home e Pro) è in circolazione dalla fine del 2014, anche se le prime versioni pubbliche sono disponibili da luglio 2015. Dopo i fallimenti di Windows Vista, 7 e 8, Windows 10 ha rappresentato una boccata d'aria fresca, un ritorno, secondo molti, ai giorni di gloria di Windows XP e alla sua interfaccia semplice ed efficace.

Sebbene il nuovo arrivato Windows 11 sia disponibile dalla fine 2021, quindi abbia già più di un anno di vita, molti utenti preferiscono ancora usare Windows 10; a dicembre dello scorso anno, la quota di mercato di Windows 10 era superiore di quattro volte rispetto a quella del suo successore.

Se volete acquistare una copia di Windows 10 Home o Pro direttamente da Microsoft, dovrete farlo entro la fine di gennaio. Il sistema operativo costa 145€ nella variante Home standard e 259€ nella variante variante Pro. Tuttavia, diversi siti specializzati nella vendita di licenze digitali lo propongono a prezzi decisamente più bassi. Se siete interessati trovate le migliori offerte su Windows 10 nella nostra guida dedicata.

(Image credit: Lenovo)

Non siete ancora passati a Windows 11? Niente paura

Fortunatamente, Windows 10 continuerà a ricevere aggiornamenti per la sicurezza e la stabilità ancora per un po'. Microsoft ha confermato che il supporto ufficiale per il sistema operativo terminerà il 14 ottobre 2025, quindi non c'è bisogno di affrettarsi se non si è ancora aggiornato all'ultima versione di Windows.

La notizia della ritiro dal mercato di Windows 10 segue da vicino la fine effettiva di Windows 7, 8 e 8.1, dato che Microsoft ha smesso di fornire aggiornamenti per questi sistemi operativi il 10 gennaio 2023. Se da una parte siamo certi che nessuno rimpiangerà Windows 8, dall'altra ci sono ancora molti utenti che utilizzano le versioni precedenti al 10, che ora sono esposte a bug e attacchi informatici.

Vale la pena notare che, anche se Microsoft non venderà più Windows 10 per il download tramite il suo sito web, i siti di terze parti continueranno a vendere le licenze per Windows 10 ancora per un po'. Inoltre, non abbiamo modo di sapere quali accordi Microsoft possa avere con i suoi partner OEM, quindi è molto probabile che i produttori di PC portatili e desktop continuino ad acquistare copie di Windows 10 da utilizzare nei loro prodotti di fascia bassa.



Se si utilizza un sistema operativo più vecchio e si preferisce utilizzare Windows 10 piuttosto che l'11, è importante ricordare che è già possibile acquistare il sistema operativo a un prezzo inferiore da altre fonti. Amazon ha molte offerte interessanti, ma ci sono anche altri siti di terze parti che vendono le licenze a un prezzo di

molto inferiore.