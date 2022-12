Se volete assemblare un PC con gli ultimi processori Intel o AMD e magari con una bella scheda video di ultima generazione, probabilmente starete valutando l’acquisto di una licenza per Windows 11.

Il passaggio all’ultimo sistema operativo Windows è la scelta migliore per coloro che intendono investire in un nuovo PC, ma anche per tutti coloro che utilizzano ancora Windows 10 e vogliono godere di tutte le ultime funzionalità introdotte da Microsoft con Windows 11.

Oltre a vantare un’ottima stabilità e una veste grafica rinnovata, Windows 11 dispone di una serie di funzioni dedicate a lavoro, gaming e all’integrazione con altri sistemi operativi, uno su tutti Android.

Come se non bastasse, il più recente sistema operativo Windows si sposa alla perfezione con dispositivi touch, stilo e altri strumenti dedicati a lavori grafici e produttività.

In sostanza, qualsiasi uso vogliate farne, Windows 11 è il miglior sistema operativo Microsoft disponibile oggi per sfruttare a pieno le potenzialità del vostro PC.

Del resto, se non avete una licenza Windows 10 non potrete effettuare l’ aggiornamento a Windows 11 e sarete costretti ad acquistare una copia fisica o una product key. Noi vi consigliamo quest’ultima opzione in quanto più conveniente sotto tutti i punti di vista, dal prezzo, ai tempi di spedizione.

Tuttavia, potreste trovarvi disorientati vista la miriade di negozi online che vendono product key di ogni genere e provenienza, motivo per cui vi consigliamo di scegliere siti affidabili e certificati.

Product Key Windows 11: perchè acquistare una licenza

Ci sono diversi modi per ottenere Windows 11 legalmente ma, se volete evitare sorprese e al contempo risparmiare sul prezzo d’acquisto, vi consigliamo vivamente di acquistare una product Key da un rivenditore online, con un occhio alle recensioni per verificarne l’affidabilità. Così facendo otterrete una licenza perpetua che vi permetterà di associare Windows 11 al vostro dispositivo e riutilizzarla qualora doveste cambiare PC o formattare il disco.

Anche se potete ottenere Windows 11 gratuitamente scaricando il file ISO direttamente dal sito Microsoft, una volta installato il sistema operativo sarà necessario inserire un codice prodotto per utilizzarne tutte le funzioni. Se volete utilizzare il vostro PC senza limitazioni o fastidiosi pop up che compaiono a intervalli regolari chiedendo di attivare il prodotto, dovrete acquistare una licenza Windows 11 originale e collegarla al vostro account Microsoft. Così facendo potrete accedere al Microsoft Store e scaricare migliaia di app e software, accedere alle app Android e ai servizi collegati come Xbox Game Pass .

L’acquisto di un codice product Key ha anche diversi vantaggi che vanno dal costo, notevolmente più basso rispetto alla copia fisica di Windows 11, all’assenza di spese di spedizione e di tempi di attesa per la consegna.

Inoltre, acquistando una licenza online eviterete di contribuire all’emissione di Co2 dovuta al trasporto e alla diffusione di imballaggi inquinanti, dando un piccolo contributo alla causa ambientale.

Per risparmiare dovrete cercare in rete il negozio online con i prezzi migliori, selezionare la versione di Windows 11 che meglio si adatta alle vostre necessità e acquistare la product key che, nel caso di Mr Key Shop, vi verrà recapitata nella mail di conferma insieme al link per il download del prodotto.

Novità di Windows 11: le funzionalità più interessanti

Oltre all’interfaccia rinnovata, Windows 11 presenta una serie di novità importanti che lo rendono migliore rispetto alle precedenti versioni. Tra le principali c’è senza dubbio il nuovo Microsoft Store, rivisto in molti aspetti e ricco di nuove applicazioni, tra cui tutte le app Android presenti nell’Appstore di Amazon e un buon numero di servizi streaming.

Il nuovo OS Microsoft integra anche Microsoft Teams, l’app per le videochiamate che ora si può avviare direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11.

Ci sono anche diverse novità che riguardano la produttività e, in particolare, il multitasking che vede l’introduzione di sistema di posizionamento automatico delle finestre quando si usano più monitor. Al contempo con Windows 11 è possibile creare più desktop in modo da dividere agevolmente le app e i file in base all’ambito. In questo modo si possono creare delle schermate dedicate a lavoro, famiglia, hobby e via dicendo.

Per quanto riguarda l’ambito gaming, Windows 11 migliora nettamente il supporto per Xbox Game Pass e introduce la funzione Auto HDR per i giochi. Inoltre, per chi dispone di componenti hardware compatibili, Windows 11 garantisce l’accesso alla funzione Direct Storage, che incrementa sensibilmente la velocità di caricamento dei giochi.

Come se non bastasse, Windows 11 ha delle funzioni dedicate ai tablet che consentono di interagire con diverse modalità di input, dal touch alle periferiche tradizionali, fino alle stilo. Inoltre, utilizzare l’OS su un tablet non comporta nessuna differenza, in quanto Windows 11 è pensato per adattarsi perfettamente a schermi piccoli e dispositivi touch.

Conviene passare a windows 11?

Abbiamo già approfondito questo argomento in un articolo intitolato Windows 11, vale la pena di installarlo subito o conviene aspettare? Beh, per farla breve, la risposta è: decisamente si.

Tra i motivi troviamo tutte le sopracitate nuove funzioni, la disponibilità di aggiornamenti e miglioramenti continui negli anni a venire, una maggiore integrazione con le altre piattaforme e una veste grafica più moderna e funzionale.

Windows 11, a oggi, rappresenta il sistema operativo di punta dell’azienda e se avete un PC o un dispositivo compatibile e vi trovate nella condizione di poter effettuare l’aggiornamento a Windows 11, vi consigliamo di farlo a occhi chiusi.

Per quanto non siano mancati i soliti bug e problemi della prima ora, a meno di due anni dal suo lancio Windows 11 si è già dimostrato un sistema operativo molto stabile e, complessivamente, più moderno rispetto a Windows 10.

Quale versione di Windows 11 acquistare?

Prima di acquistare la vostra licenza per Windows 11 sarà bene che scegliate con attenzione quella che fa al caso vostro. Attualmente sono disponibili le versioni Windows 11 Home , Windows 11 Pro e Windows 11 Enterprise . Come si evince dal nome, la versione Home si rivolge principalmente a chi fa un uso domestico del PC, anche se condivide buona parte delle funzioni con la variante Pro, più completa e orientata ad aziende e professionisti.

Se usate il PC per operazioni di base come navigazione, streaming, giochi ma anche per fogli di calcolo e scrittura, la versione Home può soddisfare tutte le vostre necessità senza problemi.

Se però usate il computer per lavoro le funzioni extra di Windows 11 Pro come la crittografia Bitlocker del dispositivo e la WIP (Windows Information Protection) possono garantire un maggiore livello di sicurezza.

Windows Enterprise include invece funzionalità pensate specificamente per aziende medio/grandi e per le organizzazioni IT: dalla gestione di requisiti di sicurezza avanzati al servizio di virtualizzazione di desktop e applicazioni (Azure Virtual Desktop), dalla gestione di stampanti tramite hub centralizzato che permette agli utenti di stampare da qualunque luogo (Universal Print) al DirectAccess, che consente l'accesso da remoto senza bisogno di una VPN tradizionale, passando per vari strumenti e automatismi per la sicurezza aziendale.

A livello di prezzo la differenza è sostanziale: sul sito Microsoft, ad esempio, Windows 11 ha un costo di 145€ nella variante Home e di 259€ nella versione Pro. Per questo motivo, se non avete necessità particolari e non vi occorre la sicurezza extra offerta dalla variante Pro, consigliamo di optare per Windows 11 Home.

Tuttavia, acquistando una licenza di Windows 11 su Mr Key Shop potete risparmiare enormemente sui prezzi di listino: attualmente Windows 11 Home costa 49€, mentre Windows 11 Pro costa solo 59€. Vista l’esigua differenza di prezzo e la possibilità di installare la versione Pro senza bisogno di una connessione internet attiva, anche per comodità, in questo caso potete optare per la versione Professional. In ambito aziendale la disponibilità della versione Enterprise a soli 79€ consente di fare un investimento utile senza compromettere il budget.

Nel catalogo di Mr Key Shop sono stati recentemente introdotti anche svariati prodotti per il backup e il ripristino , che vanno ad aggiungersi agli altri software in offerta: i sistemi operativi Windows, i pacchetti Microsoft Office, i prodotti Windows Server e SQL Server, gli antivirus e le VPN. Dopo aver installato Windows 11, ad esempio, acquistare Office 2021 in offerta è la scelta ideale per avere un PC dotato di strumenti evoluti ed estremamente performante.

Prima di acquistare Windows 11: verificare i requisiti di sistema

Prima di passare a Windows 11 dovrete accertarvi che il vostro PC o portatile sia compatibile con l’ultimo OS Microsoft.

Processore a 64-bit

4GB di RAM

64GB di spazio disponibile

Frequenza 1Ghz

UEFI compatibile Secure Boot

TPM 2.0

Uno schermo più grande di 9" con risoluzione HD (1366x768)

GPU compatibile DirectX 12 / WDDM 2.x

Per Windows 11 Home, una connessione a Internet

Come potete vedere si tratta di requisiti piuttosto comuni, se non fosse per il modulo TPM 2.0 che spesso comporta il limite più grande per il passaggio a Windows 11. Senza un modulo TPM abilitato non è infatti possibile installare Windows 11. Potete verificare la compatibilità del vostro PC grazie allo strumento Controllo Integrità PC di Microsoft, che trovate a questo indirizzo (Si apre in una nuova scheda) insieme a tutte le istruzioni che vi occorrono per utilizzarlo.

Download e installazione di Windows 11

(Image credit: Mr Key Shop)

Se il vostro PC è compatibile e avete acquistato una licenza ufficiale di Windows 11 siete pronti a scaricare e installare il vostro nuovo OS. Potete scaricare il file ISO direttamente dal sito ufficiale Microsoft e seguire la nostra guida al download e installazione di Windows 11 .

Acquistando una product key su un negozio online affidabile il processo diventa estremamente semplice e rapido: non dovrete attendere tempi di consegna e potrete iniziare il download subito dopo l'acquisto. Riceverete tutto l'occorrente nella mail di conferma, compreso un link sicuro per il download, un kit completo di istruzioni che vi guideranno passo passo nel processo di installazione di Windows 11 e i riferimenti del servizio clienti cui ci si può rivolgere, in caso di necessità, per ricevere un supporto tecnico gratuitamente.