Kindle Oasis, il nuovo modello avrà una luce più calda, ma le novità si fermano qui

Il Kindle Oasis era già in grado di fornire una delle migliori esperienze di lettura tra tutti i prodotti presenti sul mercato, ma la versione appena uscita include una funzione molto richiesta.

Il Kindle Oasis 2019 è dotato di una luce calda regolabile che consente di modificare la tonalità del colore dello schermo, utilizzata per offrire un'esperienza di lettura più confortevole durante la notte.

Aggiornamento: Amazon ha ora chiarito che il nuovo Kindle Oasis presenta una tecnologia E Ink potenziata che può caricare la pagina più rapidamente, oltre ad una batteria leggermente più grande di 1130 mAh rispetto ai 1000 mAh della scorsa generazione.

In un comunicato stampa, Eric Saarnio, direttore di Amazon Devices EU, ha dichiarato: "Stiamo aggiungendo una luce calda regolabile in modo che i clienti possano leggere con un tono più caldo e personalizzabile in base alle loro preferenze, per passare facilmente dalla lettura diurna a quella notturna".

È una funzione della quale si è sentita la mancanza nelle precedenti versioni di Kindle Oasis, si era infatti costretti a smanettare con la luminosità durante le letture al buio, e anche in quel caso il risultato non era ottimale.

Oltre a questo, mantiene lo stesso display da 7 pollici, 300ppi e-ink che abbiamo visto nelle versioni precedenti di Kindle Oasis. Anche il design è lo stesso, con opzioni di colore limitate a Graphite o Gold.

Il modello mantiene il certificato di impermeabilità IPX8, sarà quindi in grado di sopportare qualche schizzo d'acqua se vi fermerete a leggere vicino a una piscina o nella vasca da bagno, ma non esagerate, può resistere fino ai due metri di profondità e per massimo 2 minuti.

Altre specifiche includono 8 GB di spazio di archiviazione nella versione standard, ma se amate gli audiolibri (che è possibile ascoltare tramite Bluetooth), vi consigliamo di optare per la variante da 32GB.

Immagine 1 di 3 Immagine: Amazon Immagine 2 di 3 Immagine: Amazon Immagine 3 di 3 Immagine: Amazon

Potete pre-ordinare il nuovo Kindle Oasis dal sito web di Amazon già oggi, ma non vi arriverà fino al 24 luglio, quindi dovrete aspettare un po' fino alla data di rilascio.

Alcune voci suggeriscono che Amazon Prime Day sarà il 15 luglio, quindi questo potrebbe significare che vedremo uno sconto per il modello precedente di Kindle Oasis, ma non aspettatevi un taglio di prezzo su quest'ultima versione.

Il prezzo base del nuovo Kindle Oasis rimane lo stesso della versione precedente. La versione con 8GB di archiviazione ha un prezzo di 249,99 €, mentre quella 32GB viene 279,99 €. Se volete poter scaricare i vostri audiolibri ovunque vi troviate, la versione 32GB con la rete mobile viene 339,99 €.