Italia-Spagna streaming, come vedere la semifinale di Euro 2020

La prima semifinale di Euro 2020 è tra Italia e Spagna. Gli Azzurri sono i favoriti, ma La Roja è una squadra insidiosa e piena di risorse. La seleccion forse non ha brillato contro il Belgio ma non la si può sottovalutare. Inoltre l'Italia è orfana dell'eccellente Spinazzola.

La buona notizia è che la semifinale Italia-Spagna si può vedere in streaming e gratis, ovunque siate nel mondo.

Italy vs Spagna Euro 2020 live stream Date: Marte 6 luglio Orario d'inizio: 21:00 Stadio: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra Streaming gratis: RaiPlay Altri canali: Sky, Sport (3 canali), BBC (gratis), ESPN via Sling TV o FuboTV (US) | Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN

Ancora una vittoria e si arriva alla finale.

Tanto l'Italia quanto la Spagna lo sanno benissimo ed entrambe le squadre sono più che determinate alla vittoria. Sarà un match tutto da vedere quello di stasera, trasmesso in streaming gratuitamente da RaiPlay.

L'Italia finora è stata la migliore del torneo secondo molti esperti ed è data cpme favorita. Nella partita contro il Belgio però Leonardo Spinazzola si è infortunato, ed è sicuramente un brutto colpo per la squadra.

La Spagna finora non ha fatto faville, il che può significare che deve ancora tirare fuori il massimo che ha da offrire. Ci sono molte incognite, e la partita sarà tutta da giocare ... e da guardare.

Euro 2020 streaming gratis

Euro 2020 è trasmesso in streaming gratuitamente da molte TV europee, il che è una notizia fantastica per gli amanti del calcio in tutto il continente. Se preferite vedere lo streaming gratis ma con il commento in un'altra lingua, vi basterà usare una VPN, come spiegato più avanti. I canali che trasmettono Euro 2020 in streaming sono:

Italia - RAI

UK - BBC and BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Come vedere Italia-Spagna dall'estero fuori Italia

Se siete in Italia e volete vedere Italia-Spagna in streaming, la cosa più semplice è andare su Raiplay, il sito di streaming della TV nazionale. All'estero potete scegliere di guardarlo sui canali disponibili, ma il commento sarà nella lingua locale.

Se volete vedere Italia-Spagna il live streaming e siete fuori Italia, ma volete vedere la semifinale di Euro 2020 con il commento in Italiano, allora vi servirà una delle migliori VPN. O anche una delle migliori VPN gratuite, perché no?

Già perché la RAI, come le altre TV nazionali, non può far vedere Italia-Spagna in live streaming fuori dai confini nazionali. Se avete un indirizzo IP non italiano, quindi, non potrete vedere la partita. E lo stesso vale se volete guardare la partita su Sky Sport.

Ed è qui che entra in gioco la VPN: con uno di questi servizi, infatti, potrete scegliere di avere un IP Italiano ovunque siate nel mondo, e così potrete godervi la partita con il commento in Italiano.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Come guardare Italia Spagna gratis in live streaming, in Italia