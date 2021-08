Italia - Argentina streaming - Come guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020

ITALIA - ARGENTINA | TOKYO 2020 Data: martedì 3 agosto

Orario d'inizio: 10:00 (ora italiana)

Luogo: Ariake Arena, Tokyo

Streaming gratis: Italia - Argentina non è disponibile gratuitamente in streaming

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player, RTVE Television Española (app RTVE Play) Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure si può usare dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

L'Argentina ha battuto gli Stati Uniti 3-0 nell'ultima gara della Pool B, diventando l'ottava squadra che prenderà parte ai quarti di finale del torneo di volley maschile insieme a Polonia, Italia, Giappone, Canada, ROC, Brasile, Argentina e Francia.

Ed è proprio con l'Argentina che dovrà vedersela l'Italia, con quattro vittorie alle spalle, alle ore 10:00 di martedì 3 agosto. Chi vince accederà alla finale contro Polonia o Francia per guadagnarsi una medaglia.

Volete sapere come guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020 in streaming? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli del programma e del calendario

L'epic fail di RaiPlay?

Ricordate che alle ore 10:20 del 3 agosto inizierà il quarto di finale di basket maschile Italia-Francia: la Rai sarà costretta a scegliere quale dei due match trasmettere, oppure optare per un ping-pong tra i due campi.

La RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Incredibile ma vero, RaiPlay non sta trasmettendo le Olimpiadi in streaming. Sul sito dell'azienda campeggiano ancora le immagini di Euro 2020, ma non c'è traccia di Tokyo 2020, nemmeno nei canali sportivi.

Per fortuna ci ci sono altre piattaforme possibili. Dazn, Discovery+ e Eurosport sono le migliori opzioni. Discovery+ costa di più ma è l'unica piattaforma che include davvero tutto. Dazn e Eurosport costano un po' meno.

Diversi piattaforme estere, tuttavia, trasmettono gli eventi di Tokyo 2020 in streaming, senza dover pagare nulla. Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN.

Chi è appassionato e vuole godersi le olimpiadi, magari on demand, deve mettersi il cuore in pace e accettare l'idea di spendere qualcosa.

Se vi interessa il Gran Premio di F1, ecco come vedere la Formula 1 in streaming

Tokyo 2021 streaming gratis

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su RaiPlay.

Se volete vedere Italia-Iran in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN . Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Amazon Prime Video Potete vedere le olimpiadi in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+. Vedi offerta

Come vedere Italia-Argentina (volley maschile) di Tokyo 2020

Italia-Argentina e gli altri eventi di martedì 3 agosto potrebbero essere trasmessi in diretta da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo Paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Come guardare Italia-Argentina gratis in live streaming, in Italia

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettano le Olimpiadi in forma del tutto gratuito. Le opzioni migliori, al momento, sono

- Sottoscrivere un abbonamento a DAZN, Eurosport Player o Discovery+

- Usare una VPN e provare con le piattaforme di altri paesi (europei e non), rinunciando al commento in Italiano.