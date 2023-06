iPhone surriscaldato? Ecco cosa (non) fare e come risolvere

Your iPhone will warn you if its internal temperature is too high

Come ogni anno, anche stavolta l'estate porta con sè un clima torrido, il che rende sempre più difficile evitare che il proprio smartphone si surriscaldi.

Per fortuna, Apple ha integrato in iOS un sistema di avviso della temperatura che, in caso di surriscaldamento dell'iPhone, segnala: "Prima di essere utilizzato iPhone deve raffreddarsi". Niente panico!

Gli iPhone funzionano al meglio a temperature comprese tra 0°C e 35°C: una volta visualizzato questo messaggio, entrano in uno stato di "coma" in cui le chiamate di emergenza sono l'unica attività che riescono a svolgere finché non si raffreddano di nuovo.

Quindi, come si può evitare che il vostro iPhone si surriscaldi? E cosa fare se si riceve il messaggio di avviso da parte di Apple? In questa guida condividiamo le indicazioni specifiche di Apple per proteggere il vostro amato iPhone dai danni causati dal calore.

Per cominciare, il modo migliore - e forse più ovvio - per proteggere il vostro iPhone dal surriscaldamento è evitare di usarlo per lunghi periodi alla luce diretta del sole. Il riverbero potrebbe anche spingervi ad aumentare al massimo la luminosità dello schermo dell'iPhone, peggiorando ulteriormente il rischio di surriscaldamento.

(Image credit: Future)

Naturalmente, controllare qualche messaggio o cambiare brano di Spotify mentre si è seduti sotto i raggi del sole non farà male al vostro iPhone, ma è bene evitare di utilizzare il dispositivo in questa modalità per più di cinque minuti.

Anche l'utilizzo di giochi ad alto consumo energetico o lo streaming di video ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo possono far riscaldare il vostro iPhone, ma questi fattori da soli non dovrebbero far scattare il suddetto avviso di temperatura (a patto che non siate seduti alla luce diretta del sole).

In ogni caso, l'attivazione della modalità Risparmio energetico dovrebbe ridurre il rischio di surriscaldamento indotto dalle applicazioni.

(Image credit: Apple)

Ma cosa succede se il vostro iPhone si surriscalda? Qual è il modo migliore per rimetterlo in sesto? Secondo il direttore di Protect Your Bubble James Brown, ci sono due metodi per raffreddare l'iPhone che non dovreste assolutamente provare.

"Anche se il vostro telefono è impermeabile, è una pessima idea immergerlo in acqua fredda per raffreddarlo forzatamente", spiega Brown.

Allo stesso modo, anche mettere l'iPhone in un frigorifero, in un freezer è un grande no. "In questo modo si forma condensa all'interno del telefono, che a lungo andare danneggia il dispositivo".

Il consiglio ufficiale di Apple per raffreddare un iPhone surriscaldato è molto più semplice: "Per riprendere l'uso del dispositivo il più rapidamente possibile, spegnetelo, spostatelo in un ambiente più fresco (lontano dalla luce diretta del sole) e lasciatelo raffreddare".

In pratica, consigliamo di lasciare l'iPhone surriscaldato all'ombra, in un cassetto, vicino a un ventilatore o su un ripiano fresco della cucina finché l'avviso di temperatura di Apple non scompare. Nel frattempo, prendetevi qualche minuto per un digital detox: ridurre il tempo trascorso sullo schermo potrebbe ridurre anche i vostri livelli di stress.