iPhone SE 4 potrebbe abbandonare una caratteristica ormai iconica

Di che si tratta? Nuove voci suggeriscono che il prossimo iPhone SE abbandonerà il pulsante Home

Nuove voci suggeriscono che il prossimo iPhone SE abbandonerà il pulsante Home Perché è importante? Potrebbe essere l'addio definitivo a un componente ormai iconico nel mondo Apple

L'ultimo iPhone SE (2022) è sul mercato da pochissimo, ma già si parla della nuova iterazione della linea economica degli smartphone Apple. E, secondo le ultime indiscrezioni, potremmo dire addio, ancora una volta, all'iconico pulsante Home.

L'attuale iPhone SE sembra un gemello dell'iPhone 6, arrivato nell'ormai lontano 2014. Offre un display da 5,4 pollici e una fotocamera posteriore singola, inoltre presenta il pulsante Home di iPhone (con Touch ID integrato) sulla parte inferiore.

Tuttavia, in una puntata del podcast Geared Up (opens in new tab), l'ospite Jon Prosser ha suggerito che l'iPhone SE 4 sarà simile all'iPhone XR, qualcosa che avevamo già sentito, in realtà. Probabilmente, resterà la fotocamera singola, ma a fronte di uno schermo leggermente più grande (6,1"), con il passaggio dal pulsante Home fisico con Touch ID all'ormai standard Face ID.

Apple ha rimosso il pulsante Home dai modelli di punta a partire da iPhone X (novembre 2017) e, per poco tempo dopo la dismissione dell'originale iPhone SE a settembre 2018, l'azienda non ha proposto altri iPhone con il pulsante Home. Tuttavia, poco meno di un anno e mezzo dopo, il famoso pulsante è tornato con l'arrivo di iPhone SE (2020).

iPhone X è stato il primo modello senza pulsante Home. (Image credit: Future)

Se Prosser avrà ragione, a breve potremmo dire addio al pulsante (di nuovo), con l'arrivo della quarta generazione di iPhone SE.

Detto questo, occorre sempre prendere indiscrezioni del genere con la dovuta cautela. Considerando che mancano probabilmente due anni al prossimo iPhone SE (se Apple seguirà l'attuale schema di produzione), è improbabile che il design abbia raggiunto uno stadio definitivo e irreversibile.

E, sebbene Prosser sia senza dubbio un esperto del mondo Apple, di recente le sue previsioni non sono sempre state accurate, anche se in questo caso la previsione è più che ragionevole, dato che rimuovere il pulsante fisico sarebbe una scelta molto sensata.

Analisi: perché rimuovere il pulsante Home da iPhone?

Apple ha rimosso il pulsante Home dalla propria linea di smartphone già in passato, ma è davvero così fastidioso questo elemento? Ci dispiace per i suoi fan, ma sì, il pulsante Home è una seccatura.

Ancora prima della rimozione dai modelli di punta con iPhone X, Apple ha dovuto modificare radicalmente il pulsante utilizzato, passando da una parte mobile a un "finto pulsante" a stato solido che non scatta più quando premuto. Questo cambiamento è arrivato con iPhone 7, dal momento che moltissimi utenti di iPhone 6 e modelli precedenti lamentavano una perdita di affidabilità del pulsante, che arrivava anche a smettere di funzionare del tutto a causa dell'usura.

iPhone 7 è stato il primo ad abbandonare il pulsante home fisico, in favore di un sensore a stato solido che non si usurava (Image credit: Future)

Tuttavia, anche questa soluzione aveva dei risvolti negativi. Il pulsante occupava spazio prezioso sulla superficie dell'iPhone e, con la sua completa rimozione, Apple ha potuto aumentare l'area utile del display senza dover aumentare le dimensioni degli smartphone.

Allo stesso tempo, molti utenti hanno iniziato ad apprezzare il nuovo pulsante con touch assistito, in grado di fornire l'accesso semplificato ad alcune delle funzioni essenziali dell'iPhone, come Siri e la fotocamera.

Di conseguenza, a fronte dello spazio occupato dal pulsante e un'alternativa valida già disponibile, era logico che Apple volesse abbandonare il pulsante Home sui flagship.

In ogni caso, dovremo attendere ancora per capire se davvero l'iPhone SE 4 seguirà questa strada, in ogni caso non dovremmo stupirci più di tanto se il prossimo smartphone di fascia "economica" di Apple assumerà finalmente un aspetto più moderno.

Se, comunque, non potete aspettare tutto questo tempo prima di procurarvi un nuovo smartphone, consultate la nostra guida ai migliori iPhone del 2022.