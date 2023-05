iPhone 15 Ultra, un mockup svela il nuovo design (video)

iPhone 15 Ultra è il nuovo top di gamma Apple di cui si parla ormai da mesi che dovrebbe sostituire il modello Pro Max.

Dopo leak e indiscrezioni di ogni genere, finalmente possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il design di iPhone 15 Ultra grazie a un mockup, ovvero un campione realizzato a scopo dimostrativo finito nelle mani di Unbox Therapy (Si apre in una nuova scheda).

Il modello mostrato nel video (che potete vedere qui sotto) è di dubbia origine e non abbiamo idea di come siano riusciti a ottenerlo, ma sembra rispecchiare alla lettera le novità ipotizzate dai leak negli ultimi mesi, perlomeno in termini di design.

Ci sono le cornici ultrasottili, la porta USB-C e gli angoli smussati di cui parlavano i rumor. Nel video viene anche menzionata la presenza di una struttura ultra resistente in titanio, anch'essa protagonista di diversi rumor circolati sul finire del 2022, oltre che della tanto chiaccherata porta Thunderbolt 3.

Cornici sottili e tasti fisici

Il conduttore di Unbox Therapy, Lewis Hilsenteger, ha tirato fuori i suoi calibri per misurare le cornici sottilissime del mockup dell'iPhone 15 Ultra rilevando uno spessore di 1,55 mm. Sembra quindi che l'iPhone 15 Ultra sarà più spesso di qualche frazione di millimetro rispetto all'iPhone 14 Pro Max.

Nel video si nota che l'interruttore per disattivare l'audio è stato trasformato in un pulsante e che i due tasti fisici per regolare il volume sono stati combinati in un unico corpo. A differenza di quanto preannunciato da alcune voci, non dovremo quindi dire addio ai pulsanti allo stato solido.

Anche se non ci sono molte novità rispetto a quanto anticipato dai rumor vedere l'iPhone 15 Ultra per intero ci da un'idea più precisa di come i cambiamenti modificheranno il design del nuovo top di gamma. Tuttavia, lo stesso Hilsenteger afferma che non c'è alcuna garanzia che questo mockup corrisponda al telefono reale, quindi tenetelo a mente.

Del resto mancano circa 4 mesi al lancio della gamma iPhone 15 che, come di norma accade, arriverà a settembre.

Analisi: Pro, Pro Max, Ultra, dove vuole arrivare Apple?

Il fatto che Apple sembri pronta a cambiare il nome del suo modello di punta da iPhone Pro Max a iPhone Ultra (se ne parla anche nel video ma non c'è nulla di certo) è molto significativo.

Ci sono altri dispositivi Apple categorizzati come Pro o Max, mentre il termine Ultra per ora è riservato all'Apple Watch Ultra. Pare che questi schemi di denominazione stiano diventando universali tra le diverse gamme di prodotti Apple, quindi un iPhone 15 Ultra potrebbe avere perfettamente senso se, oltre ad essere più potente del Pro, fosse anche più resistente.

Al di là di questo, sembra chiaro che Apple voglia portare i suoi utenti ad acquistare le varianti premium dei suoi dispositivi. Si è già visto con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, entrambi dotati di una serie di caratteristiche esclusive non presenti nei modelli più economici, non ultimo il chipset Apple A16 Bionic.

Nel 2023, le differenze tra i due modelli più economici di iPhone 15 e i due più costosi potrebbero essere più ampie che mai, con la variante Ultra che si preannuncia distante anni luce dal sempre più bistrattato modello standard. Staremo a vedere, magari Apple ci sorprenderà proponendo un iPhone 15 più aggiornato rispetto agli standard delle ultime due generazioni.

Per ora l'attenzione dei leaker è tutta rivolta ai modelli "pro", per cui è difficile fare previsioni in tal senso.