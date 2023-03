iPhone 15 la ricarica USB-C veloce solo con accessori ufficiali?

Apple is rumored to introduce USB-C charging with the iPhone 15 line

Siamo quasi certi che Apple abbia intenzione di adottare l'USB-C con la sua prossima linea di iPhone 15 e nuove indiscrezioni suggeriscono che i caricabatterie USB-C proprietari dell'azienda offriranno velocità di ricarica superiori a quelle degli accessori prodotti da altri produttori.

Non è la prima volte che sentiamo notizie preoccupanti riguardo la porta USB-C di iPhone 15. Già in almeno altre due occasioni, infatti, si è speculato sul fatto che gli accessori non ufficiali saranno più lenti, o di altri tipi di limitazione sulla USB-C di iPhone 15.

Abbiamo già riferito che Apple implementerà la certificazione MFi ("Made for iPhone") sulla sua gamma di accessori USB-C, e l'esperto analista Apple Ming-Chi Kuo riferisce ora che questi caricabatterie prodotti da Apple consentiranno effettivamente velocità di ricarica più elevate per l'iPhone 15 e i suoi fratelli.

Sembra una buona notizia, ma dal momento che Apple non include più i caricabatterie nella confezione dell'iPhone, vuol dire che per avere la massima velocità di ricarica sarà obbligatorio comprare un caricatore certificato. Un problema che non è solo economico ma anche ambientale, perché un po' va farsi benedire l'idea secondo cui il caricatore nella scatola sarebbe antiecologico.

Per essere chiari: se le affermazioni relative alla certificazione MFi di Apple si riveleranno esatte, sarà ancora possibile utilizzare caricabatterie USB-C di terze parti per alimentare l'iPhone 15, ma questi accessori non faranno la loro magia con la stessa rapidità di un caricabatterie analogo acquistato direttamente da Apple.

Possiamo immaginare che la ricarica sarà comunque almeno un po' più veloce, anche usando caricatori non certificati. Ma va ricordato anche che oggi, con iPhone 14 e iPhone 13, la ricarica "veloce" non è poi molto veloce. Quindi le prospettive non sono delle migliori, per chi magari ha già un caricatore potente in casa e vorrebbe usarlo anche con un futuro iPhone.

Apple began using USB-C with the iPad Pro 11 (2018) (Image credit: Future)

Come sempre, vale la pena di prendere queste indiscrezioni sull'USB-C con un pizzico prudenza. Infatti, è almeno lecito dubitare di queste limitazioni sulla porta USB-C di iPhone 15. Se si guarda ad iPad Pro, dove la porta USB-C è usata dal 2018, Apple non ha imposto alcun limite specifico.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche che ci aspettiamo di vedere introdotte con la linea iPhone 15, si dice che l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus erediteranno una manciata di funzioni di fascia alta dall'iPhone 14 Pro, tra cui l'Isola Dinamica e la fotocamera ad alta risoluzione da 48MP, anche se è improbabile che la tecnologia ProMotion e la funzionalità del display always-on di quest'ultimo arrivino su questi telefoni.

Ci terremo aggiornati su tutte le ultime notizie, indiscrezioni e fughe di notizie sull'iPhone 15 non appena emergeranno, quindi restate sintonizzati su TechRadar per le informazioni più aggiornate su quello che probabilmente sarà il lancio dello smartphone più caldo del 2023.