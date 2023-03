iPhone 15 con USB-C, gli accessori non ufficiali saranno più lenti

Le ultime indiscrezioni su iPhone 15 continuano a insistere sull'arrivo del connettore USB-C, che andrà a soppiantare la porta proprietaria Lightning. Nonostante il connettore USB sia uno standard aperto e utilizzato da qualsivoglia dispositivo, i rumor suggeriscono che Apple potrebbe ancora una volta implementare delle restrizioni alle sue funzionalità.

Come suggerisce l'insider ShrimpApplePro (Si apre in una nuova scheda), Apple vorrebbe infatti utilizzare il suo programma MFi (Made For iPhone), con cui ancora una volta potrebbe limitare non solo le funzionalità, ma anche le prestazioni della porta USB-C e dei relativi accessori.

Se l'indiscrezione fosse vera e gli accessori USB per l'iPhone 15 necessiteranno della certificazione MFi, si creerebbe una situazione in cui alcuni cavi avranno una velocità di trasmissione e di ricarica limitata. Nel peggiore dei casi, è anche possibile che iPhone 15 mostri un avviso del tipo "Questo accessorio non è supportato".

Ovviamente tutto questo rimane ancora da confermare, ma ci sono anche ulteriori indiscrezioni, trapelate sul social cinese Weibo (Si apre in una nuova scheda), secondo cui l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Pro saranno dotati di un chip di autenticazione per la verifica della compatibilità delle periferiche (in parole povere, il chip MFi di Apple).

Se da un lato si moltiplicano le voci riguardo a un USB-C sempre più controllato e limitato su iPhone 15, dall'altro esistono ancora dei motivi per dubitarne. L'iPad di Apple, ad esempio, dispone di USB-C sin dall'iPad Pro 11 (2018), ma in quel caso non sono mai state inserite limitazioni di alcun tipo: l'autenticazione MFi nell'iPhone 15 renderebbe infatti inutilizzabile lo stesso cavo per la ricarica con gli iPad.

Bisognerà quindi vedere nell'atto pratico come Apple implementerà la porta sui suoi prossimi iPhone.

Un tema molto sentito

(Image credit: Apple)

I rumor riguardo l'estensione del programma MFi da parte di Apple anche agli accessori USB-C per iPhone 15 ha sicuramente smosso le opinioni degli utenti, ma è anche vero che rimaniamo ancora nel campo delle pure speculazioni.

Come accennato prima, MFi consiste anche in una percentuale da pagare all'azienda di Cupertino, da parte dei produttori terzi, nella realizzazione degli accessori per iPhone. Se consideriamo la flessione di mercato subita dal segmento smartphone, è probabile che Apple non voglia perdere questo tipo di entrare, al fine di ammortizzare meglio i cali di vendite.

I teorici limiti alle funzionalità dell'USB-C vanno però contro la concezione aperta dello standard, poiché l'utilizzo di un cavo non certificato non garantirebbe il massimo delle prestazioni.

A risultare veramente controverse, tuttavia, sono le indiscrezioni secondo cui iPhone 15 Pro (o iPhone 15 Ultra) potrebbe supportare velocità di trasferimento persino più elevate rispetto alla variante standard di iPhone 15, che invece manterrebbe la porta Lightning, continuando a offrire le velocità dell'USB 2.0.