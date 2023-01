iPhone 15, Dynamic Island anche sui modelli non Pro (forse)

L'Isola Dinamica è stata una delle novità principali su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, usciti nel 2022. La funzionalità era esclusiva dei due modelli top di gamma, ma nuove indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trovare spazio su tutte le varianti della prossima gamma iPhone 15.

La voce proviene dalla newsletter di Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, specializzato in novità che riguardano tutti i dispositivi della Mela. Ciò confermerebbe anche precedenti rumor, secondo cui le dimensioni della variante standard di iPhone 15 sarebbe identiche a quelle di iPhone 14 Pro.

La Dynamic Island di Apple è essenzialmente un'area virtuale integrata in iOS, che sfruttando il foro sullo schermo, è in grado di visualizzare notifiche e varie info relative ad app e impostazioni. La funzione sostituisce così la vituperata tacca sul display, che tanto aveva fatto discutere tra l'utenza iPhone.

Questa è stata da subito apprezzata sin dal suo debutto, tanto da essere definita una delle migliori innovazioni Apple del 2022, anche se la sua assenza sui dispositivi più "economici" della gamma, come iPhone 14 e iPhone 14 Plus, ne rende meno attraente l'acquisto.

Se tuttavia quanto anticipato da Gurman dovesse avverarsi, iPhone 15 e 15 Plus rappresenteranno sicuramente ben più di un semplice aggiornamento rispetto gli attuali e corrispettivi modelli.

Questa non è infatti l'unica novità proveniente dalle varianti Pro in arrivo sugli iPhone meno costosi: le voci menzionano che la fotocamera da 48 MP, che si trova su iPhone 14 Prо, dovrebbe equipaggiare anch'essa tutta la serie.

Riguardo le novità invece esclusive dei telefoni entry level di casa Apple, ci si aspetta un inevitabile aggiornamento al chip A17 Bionic, oltre che una possibile cornice in titanio e una fotocamera periscopica su iPhone 15 Ultra.

C'è anche la possibilità che la casa di Cupertino introduca finalmente l'USB-C come nuovo standard di ricarica su tutti i suoi iPhone 15. Tuttavia, la scadenza legale per l'obbligatorietà sull'impiego di porte USB-C non è prevista prima del 2024, l'azienda potrebbe quindi continuare a utilizzare la sua porta Lightning proprietaria ancora per un anno.

Non resta a ogni modo che attendere l'uscita di ulteriori indiscrezioni, per avere un quadro man mano sempre più chiaro su come sarà la nuova gamma e riguardo le intenzioni che Apple ha su di essa.